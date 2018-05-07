3 büyükleri kapıştıran yıldız! Herkes onun peşinde...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
3 büyükleri kapıştıran yıldız! Herkes onun peşinde...
Şampiyonluk savaşı tüm hızıyla devam ederken gelecek sezonun kadro planlamaları şimdiden başladı. 3 Büyükler'in ortak hedefinin ise öyle bir forvet var ki ortalık karışacak...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 9
Transfer dönemi yaklaşıyor... Üç büyükler ise hazırlıklara başladı, kollar sıvandı... Gündemdeki golcü için ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş harekete geçti... Hepsi de o yıldızı istiyor... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 9
Leicester City'nin CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı forveti Ahmed Musa için 3 Büyükler arasında müthiş bir transfer savaşı yaşandığı ortaya çıktı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 9
Akhisar deplasmanında aldığı galibiyetle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım anlamında dev bir adım atan Galatasaray, Ahmed Musa'yı devre arasında da istedi. Hatta Sarı Kırmızılılar, yıldız forvete yıllık 3,5 milyon euroluk bir sözleşme önerdi ancak kulüpteki başkanlık yarışı transferin önüne geçti ve oyuncu CSKA'ya gitti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 9
Ahmed Musa için devre arası transfer döneminin bitmesinden sonra ise Fenerbahçe de devreye girdi. Gelecek sezon için hızlı, tecrübeli, genç ve sakatlık sorunu olmayanb bir forver isteyen Sarı Lacivertliler'de tek ve aslında en büyük sorun ise başkanlık seçimi... Kimin başkan seçileceği ve teknik direktör Aykut Kocaman'la devam edilip edilmeyeceği netlik kazanmadığı için henüz Leicester'a teklif yapılmadı ancak nabız yoklandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 9
Gelecek sezon Cenk Tosun'un yerini mutlaka doldurmak isteyen ve Negredo'nun performansından memnun olmayan Beşiktaş'ta Ahmed Musa ilk hedef ancac Galatasaray ve Fenerbahçe, Kartal'dan daha avantajlı gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanan takımlara oyuncu ve menajeri çok daha sıcak bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 9
Yine de tüm bu verilere rağmen 25 yaşındaki forvet için Premier Lig'den de teklifler olduğu ve Musa'nın önceliği İngiltere'ye verdiği belirtiliyor. Ancak Nijeryalı forvet Premier Lig'de kalmazsa yüzde 99 Türkiye'ye gelecek. Üçüncü bir seçeneği düşünmüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 9
Ahmed Musa, CSKA Moskova'nın son olarak Rusya Ligi'nde Arsenal Tula'yla oynadığı ve 6-0 kazandığı maçta da iki gol attı. Nijeryalı yıldız ülkesinin Rusya'da yapılacak Dünya Kupası'nda da en büyük kozlarından. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 9
Roberto Carlos'a selamı çaktı! Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Yves Bissouma, yaklaşık 35 metreden mükemmel bir frikik golü atarak akıllara Roberto Carlos'u getirdi. İzlemek için videoya tıklayınız...