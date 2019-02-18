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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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18 Şubat 2019 - 11:30,

3 büyükler sil baştan! Yollar ayrılıyor...

Devre arası transfer döneminde yeniden bir yapılan içine giren ve takımdan gönderilen isimlerin yanı sıra takıma yeni takviyeler yapan 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta asıl operasyon sezon sonu...

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Bir dönem kapanıyor! İşte sezonun bitimiyle 3 büyüklerden büyük oranda ayrılacak 34 futbolcu...

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GALATASARAY

Sezon sonunda göndereceği isimleri belirleyen Aslan'da birçok yıldızın da talibi var. İşte sezonun bitiminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler:

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Ndiaye

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Onyekuru

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Semih Kaya

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Luyindama

7/37

Ryan Donk

8/37

Muğdat Çelik

9/37

Eren Derdiyok

10/37

Selçuk İnan

11/37

Feghouli

12/37

Belhanda

13/37

FENERBAHÇE

Sezon başında yapılan transferlerden verim alamayan sarı lacivertliler takım uyumunu yakalayamamış ve ligin ilk devresini küme düşme hattında tamamlamıştı.

Ara transfer takviyeleri ile toparlanma dönemine geçen sarı lacivertli ekipte sezon sonu takımdan ayrılması kesinleşen ve ayrılığı gündemde olan bazı isimler şöyle:

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Andre Ayew

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Benzia

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Michael Frey

17/37

İsmail Köybaşı

18/37

Martin Skrtel

19/37

Islam Slimani

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Soldado

21/37

Neustadter

22/37

Tolga Ciğerci

23/37

Valbuena

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Şener Özbayraklı

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Adem Ljajic

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Volkan Demirel

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BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlı kulüpte birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bazı futbolcular da ayrılık kararını çoktan aldı bile. İşte Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılması neredeyse kesinleşen isimler:

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Adriano

29/37

Atiba

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Gary Medel

31/37

Gökhan Töre

32/37

Kagawa

33/37

Tolga Zengin

34/37

Mustafa Pektemek

35/37

Oğuzhan Özyakup

36/37

Quaresma

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"Belhanda'nın performansının sırrı mutlu olması"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Terim Belhanda'ya ayrı parantez açarak, "Belhanda bizi seviyor, biz Belhanda'yı seviyoruz. O mutlu olduğu zaman performansı da yükseliyor" ifadelerini kullandı.

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