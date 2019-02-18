3 büyükler sil baştan! Yollar ayrılıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Devre arası transfer döneminde yeniden bir yapılan içine giren ve takımdan gönderilen isimlerin yanı sıra takıma yeni takviyeler yapan 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta asıl operasyon sezon sonu...
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Bir dönem kapanıyor! İşte sezonun bitimiyle 3 büyüklerden büyük oranda ayrılacak 34 futbolcu...
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GALATASARAY
Sezon sonunda göndereceği isimleri belirleyen Aslan'da birçok yıldızın da talibi var. İşte sezonun bitiminde Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimler:
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Ndiaye
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Onyekuru
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Semih Kaya
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Luyindama
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Ryan Donk
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Muğdat Çelik
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Eren Derdiyok
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Selçuk İnan
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Feghouli
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Belhanda
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FENERBAHÇE
Sezon başında yapılan transferlerden verim alamayan sarı lacivertliler takım uyumunu yakalayamamış ve ligin ilk devresini küme düşme hattında tamamlamıştı.
Ara transfer takviyeleri ile toparlanma dönemine geçen sarı lacivertli ekipte sezon sonu takımdan ayrılması kesinleşen ve ayrılığı gündemde olan bazı isimler şöyle:
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Andre Ayew
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Benzia
16/37
Michael Frey
17/37
İsmail Köybaşı
18/37
Martin Skrtel
19/37
Islam Slimani
20/37
Soldado
21/37
Neustadter
22/37
Tolga Ciğerci
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Valbuena
24/37
Şener Özbayraklı
25/37
Adem Ljajic
26/37
Volkan Demirel
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BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlı kulüpte birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Bazı futbolcular da ayrılık kararını çoktan aldı bile. İşte Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılması neredeyse kesinleşen isimler:
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Adriano
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Atiba
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Gary Medel
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Gökhan Töre
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Kagawa
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Tolga Zengin
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Mustafa Pektemek
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Oğuzhan Özyakup
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Quaresma
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"Belhanda'nın performansının sırrı mutlu olması"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Terim Belhanda'ya ayrı parantez açarak, "Belhanda bizi seviyor, biz Belhanda'yı seviyoruz. O mutlu olduğu zaman performansı da yükseliyor" ifadelerini kullandı.