3-0'ın ardından şoke eden sözler! 'Dünkü onbir kesinlikle...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
3-0'ın ardından şoke eden sözler! 'Dünkü onbir kesinlikle...'
Spor yazarlarının Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Coşku ve istek iyi, oyun vasat - Güntekin Onay (Hürriyet)
Beşiktaş ilk yarıda arzu ettiği nitelikli baskıyı sadece ilk 5 dakikada yapabildi. Orta alanda topu hızlı dolaştıramayan, rakip yarı alanda topu tutmakta güçlük çeken siyah-beyazlılar, kanatlara indiği zaman da Lens ve Boyd ile etkili olamadı. Adem Ljajiç’in gününde olmaması, Medel ve Oğuzhan’ın basit top kayıpları Beşiktaş’ın olumsuz bir görüntü vermesine neden oldu.
2
Buna rağmen direkte patlayan 2 top ve atılan bir gol vardı ilk yarıda. Ancak Beşiktaş’ın kendi oyununu Göztepe’ye kabul ettirememesi düşündürücüydü. Pas akışkanlığı ve kalitesinin yetersizliği siyah-beyazlı ekibi daha direkt bir oyuna itti. Öndeki bu 3’lü kesinlikle set hücumuna uygun değil. Hem Güven, hem Lens pas oyununda yok. Boyd, biraz daha pas trafiğine katılıyor gibi görünse de etkisiz ve güvensiz. Tüm bu olumsuzlukların yanında Caner, geçen haftaki kötü performasından sonra daha istekli göründü ve atılan golün asistini yaptı.
3
RUIZ SIFIR HATAYLA OYNADI
2. yarıda Caner’in erken gelen golüyle birlikte daha derli toplu gözüken Beşiktaş, Oğuzhan ve Ljajiç’in pas oyununda daha aktif olmalarıyla olumlu izlenimler verdi. Göztepeˆyi sahasından çıkartmadı ve Ljajiç’in bireysel becerisiyle farkı 3’ çıkarttı.
4
Yeni transfer Victor Ruiz, 90 dakika boyunca hemen hemen ‘0’ hatayla oynarken, Vida’nın da yüksek konsantrasyonu savunmada 1 pozisyon dışında Göztepe’ye gol şansı vermedi.
5
Dünkü maçın anahtarı devrenin sonunda gelen gol oldu. Beşiktaş açık konuşmak gerekirse henüz istenilen düzeyde değil.
6
Yeni transfer N’Koudou ise süratiyle beğeni kazanmasına rağmen maç eksiği yüzünden koordinasyon sorunları yaşadı. Lens’in ise kesinlikle 3-4 kilo vermesi şart. Beşiktaş’ın orta alanda kesinlikle pas kalitesi yüksek, oyun kuruculuk meziyetlerine sahip, 2 yönlü bir futbolcuya ihtiyacı var.
7
Tabii Burak Yılmaz’ın eksikliği de net bir şekilde sahaya yansıyor. Atiba ve Burak, dönünce bazı sorunlar çözülür ancak yine de dünkü ilk 11, şampiyon olacak kaliteye sahip değil. Dün önemli olan ilk iç saha maçını kazanmaktı. Rizespor karşısında da 3 puan alınırsa Abdullah Avcı, milli maç arasıyla birlikte ihtiyacı olan zamanı elde edecektir. Göztepe ise, gerek savunmada gerekse hücumda olumlu sinyaller vermedi.
8
Krizi Caner'in eski ayarları önledi - Kenan Başaran (Hürriyet)
Abdullah Avcı, Başakşehir’de hasret kaldığı dolu tribünler karşısında ilk kez bir lig maçına çıktı. Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanırken, en büyük güvencesi taraftardı.
9
Dün Beşiktaş, ilk devre Göztepe karşısında keçiboynuzu tadı veren bir top oynarken o taraftar, Avcı’yı mahçup etmedi. Göztepe, Sivas’ı kopyaladı. Tamer Tuna, Beşiktaş savunmasına karşı 3-4 kişiyi pusuya yatırdı hep. Ve ilk 45’te ağırlıkla Beşiktaş’ın bir yere ulaşmayan hazırlık paslarını izlemekle yetindik.
10
Çünkü;
- Medel de Oğuzhan da geriden oyun kuramadı.
- Hücumda uyumsuzluktan ötürü çok pas hatası yapıldı.
- 40-50 metrelik alanda ileri geri koşmaya alışmış Caner ile Gönül, içe doğru oynamanın acemilikleriyle boğuşurken Boyd ve Lens, iki pas yapmaktan acizdi.
- Ljajic de topla kavga edince pozisyon üretilemedi. Direkten dönen iki top vardı ama onlar sistematik bir düzenin meyvesi değildi. Sonra Caner, kendi eski ayarlarıyla doğaçlama yaparak Güven’e golü attırdı. Bu gol ilk 45’teki oyun krizinin üzerine kalın bir örtü çekti.
11
PAS AMA HIZLI PAS
Beşiktaş öne geçince, 2. devre Göztepe’nin hatları arasında geniş boşluklar oluştu. Ve yine Caner sahne aldı ve yaptığı klasik kesmesi doğrudan kaleye gidince, Avcı derin bir nefes aldı. Avcı’nın düzeninde uzun süre golsüz gitmek veya geri düşmek, aşılması zor kriz yaratır. Ama öne geçildiğinde de işler daha kolaylaşır. Sivas ve Göztepe maçı bunun somut örneği oldu.
12
Beşiktaş’ın geri düştüğü maçları alabilmesi için, hayal ettiği paslı oyunu çok daha hızlı oynaması lazım. İlk devredeki pas-hız ilişkisiyle sezonu domine edemez. Avcı, muhakkak ki bu maçı yeniden analiz ettiğinde oyunculara döndüre döndüre ilk 45 dakikayı gösterecek.
13
Sistem falan tamam ama bir yere kadar. Futbol dün Caner örneğinde olduğu gibi sıklıkla da doğaçlamalara ihtiyaç duyar. Bu takımın savunma önü iyi bir Oğuzhan’a muhtaç. Dün yine bir ara homurtular yükseldi. Ancak direkten dönen şutu tribünün de onun da havasını değiştirdi ve ikinci devrenin en öne çıkan isimlerinden biri oldu.
14
MÜNEVVER, ÖZGECAN, EMİNE...
EMİNE Bulut, eski kocası tarafından çocuğunun gözleri önünde katledildi. Sürekli tahrik olan ‘erkek egemen dil’in son kurbanı. Ve Türkiye ayakta! Münevver’de olduğu gibi, Özgecan’da olduğu gibi... Ama kadın cinayetleri bitmiyor, çünkü katiller kravat takıp iyi halden kurtulabiliyor. Dün yapılan 1 dakika susma eylemi elbet önemli. Ama sporda şiddete gösterilen hassasiyet kadınlara yönelik şiddet için de gösterilsin.
15
Eksiklere rağmen önemli galibiyet - Ömer Üründül (Sabah)
Dün gece Vodafone Park'ta futbol kalitesi vasatı dahi bulmayan bir ilk yarı izledik.Beşiktaş'ın bu kadrosu ile pozitif bir futbol oynaması zordu. Dorukan'ın da son idmandaki sakatlığı nedeniyle orta saha Medel-Oğuzhan-Ljajic'ten kuruluydu. Oğuzhan ve Ljajic'in defansif yetersizlikleri yüzünden Göztepe ikinci bölgeyi zorlanmadan geçiyordu. Beşiktaş'ın ön tarafındaki üç forvetin de birbirleri ile uyumu yoktu. Bu tabloda organize ataklar hiç gelişmedi. Sadece pozisyonsuz direğe çarpan iki ani şut vardı.
16
Beşiktaş adına olumsuz geçen ilk yarıda kendileri açısından en önemli artı takım savunmasını ihmal etmeyişleri idi. Bu şekilde rakibe pozisyon vermezken devre arasına golle girdiler. Hem skor avantajı elde etmek hem de moral açısından güçlenmek ikinci yarıya daha olumlu bir saha içi görüntüsü getirdi. Bir de buna erken bulunan iki gol daha eklenince artık tüm kontrol Beşiktaş'ın eline geçti. Ve de 45. dakikaya kadar zor geçen oyun kolaya döndü. Beşiktaş günü üç puanla bitirmiş oldu. Tabii ki çok önemli eksikler var. Bilhassa Atiba-Dorukhan ve Burak gerçekten çok önemli kayıplar.
17
Bunlar düzeldiği taktirde oyuna ikinci yarı giren ve iyi bir sprinter olan yeni transfer N'Koudou da kısa sürede takıma uyum sağlarsa işler rayına girer.
18
Bu arada Victor Ruiz-Vida ikilisi de birbirlerine alıştıkça stoperde de bir sorun çıkmaz. Çünkü Ruiz hem akıllı hem de topu iyi kullanan bir oyuncu.
19
Geçen sezon son hafta kümede kalan Göztepe için işler bu sezon da iyi başlamadı.Tabii ki Beşiktaş deplasmanındaki kayıp çok önemli değil ama geçen hafta da evlerinde Antalya'ya kaybettiler. Serdar, Yasin ve Eren'deki formsuzluklar devam ederse ciddi başları ağırır.
20
Pas trafiği ve coşku - Erman Özgür (Fanatik)
Devrenin sonunda Güven’le golü bulmasına rağmen çok sancılı geçti maçın ilk yarısı Beşiktaş için. Önce oynanmaya çalışan pas oyununun savunma arasına girip yöneten futbolcusu asla Medel değil. Topu atınca ya geri atan ya da pas hatası yapan iki kanat oyuncusu seyredenlere neredeyse jübile tarihini netleştirecek Quaresma’yı arattırdı.
21
Güven ilk haftaya göre daha hareketli, Oğuzhan geri dönmeye çalışan arada sırada kaliteli işler yapsa da genelde oyundan kopuk. Uzaktan atılan şutlar haricinde pozisyon yok. Göztepe zorlayamayınca da oynanan kötü oyuna rağmen alınan skor. Ve bu skor adeta Beşiktaş takımının üstündeki baskıyı atmasını sağladı.
22
2. yarının başlaması ile kademe kademe arttı pas trafiği ve coşku. Caner’in orta yaparken attığı gol ile de tavan yaptı. Göztepe’nin gardını tamamen düşüren Ljajiç oldu. Ve Beşiktaş sıkıntılı geçen ilk yarıya rağmen çok net bir galibiyet alarak ilk hafta hayal kırıklığının üstünü çizmiş oldu.
23
Gecenin sorusu
Beşiktaş’ın ideal kadrosu sahada mıydı? Beşiktaş için ideal kadro bu 11’e en az 3 ya da 4 oyuncu eklendiğinde ortaya çıkacaktır.
24
Maçın starı
Caner pozisyon kısırlığı yaşanan maçta önce topu adeta Güven’e çarptırarak kilidi açtı. Sonrasında ise yaptığı orta değerini golle buldu ve Caner maçın yıldızı oldu.
25
Maçın olayı
Victor Ruiz sanki geçen sezon da Beşiktaş’ta oynamış gibi. Son derece rahat ve soğukkanlı. Müdahaleleri yerinde, gösterişsiz ama çok faydalı oynadı.
26
Kısa mesaj
Göztepe hücum hattı çok özel oyunculardan oluşmasına rağmen hiç pozisyona girememesi dikkat çekiciydi.