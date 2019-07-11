2020'ye damga vurabilecek 5 çaylak

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu öncesi takımlar transferde daha çok genç ve potansiyeli oyan futbolcuları tercih ediyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, lige damga vurma muhtemel 5 çaylak oyuncusunu mercek altına aldı.
İşte o futbolcular...
2
Mats Seuntjens (Gençlerbirliği)
26 yaşında. İlk kez Hollanda’nın dışına çıkan bir genç adam. Ama potansiyeli yüksek. Kariyerinde kale dışında her mevkide forma giymiş. Lafın gelişi değil, gerçekten her pozisyonda oynamış bir tür Ümit Davala. Hollanda 1. Ligi’nde defansif orta saha olarak 47, sol-sağ açık olarak 69, santrfor rolünde 62 müsabakaya çıkmış.
3
Mats Seuntjens (Gençlerbirliği)
Geçen yıl AZ Alkmaar’da en uçta rol almış, 38 maçta 8 gol-7 asist yapmış. Gençlerbirliği’nin Polomat ile birlikte akılcı transferlerinden.
4
Donis Avdijaj (Trabzonspor)
Evet, biraz riskli bir transfer. Ama sanırım ünal Karaman gibi bir bilge, 'Denemeye değer' diye düşündü onun için. Mart’ta Willem’de kadro dışı bırakılmasına rağmen, Haziran’da Kosova Milli Takımı’na davet edilmeyi sürdürmüş. 2017’de Dünya Kupası eleme grubunda bize karşı oynadıkları maçta ileri uçta Nuhiu’ya oranla daha hareketli ve canlı olduğunu not etmişim.
5
Donis Avdijaj (Trabzonspor)
Trabzon onun için güvenli bir liman. Futbola odaklanmak zorunda. Kanat rotasyonunda son 15-20 dakikalarda bulacağı şansları iyi değerlendirirse tekrar bir çıkış yakalayabilir.
6
Anastasios Bakasetas (Alanyaspor)
Alanya, Yunan futbolcuların uğrak noktalarından. Belli ki Tzavellas ve Maniatis gibilerin ülkelerine verdikleri olumlu görüntü, farklı iki Yunan’ı, Siopis ve Bakasetas’ı buraya yönlendirdi. Siopis 25, Bakasetas 26 yaşında. İkisi de A milli futbolcu. Haziran’da Yunanistan’ın İtalya’yla oynadığı grup eleme maçında her ikisi de dakika almış.
7
Anastasios Bakasetas (Alanyaspor)
Siopis sert bir ön libero. Bakasetas’sa çok yönlü bir hücumcu. Hücumun her bölgesinde oynayabiliyor ama çalışkanlığı öne çıkıyor. Geçen sezon AEK ile Şampiyonlar Ligi’nde Bayern ve Benfica maçlarında 90 dakika forma giymiş. İki oyuncunun toplam maliyeti 1,2 milyon Euro. Bence Tzavellas-Maniatis’ten daha fazla iz bırakabilecek bir ikili.
8
Jorge Fernandes (Kasımpaşa)
Kasımpaşa, ligin en iyi arama-tarama kabiliyeti olan kulüplerinden. Zaten ligin en değerli 25 futbolcusu içine Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe dışında girebilen tek adama, Trezeguet’ye sahipler. Diagne, Castro ve Mensah gibileri de lige Kasımpaşa üzerinden giriş yapmışlardı. Bu kez de rotayı Portekiz’e çevirmişler, Porto’nun 22 yaşındaki stoperi Jorge Fernandes’i kiralamışlar.
9
Jorge Fernandes (Kasımpaşa)
Geçen sezonun ortasında bir sakatlık sonucu formayı kapıyor, son 11 hafta direkt oynuyor Tondela’da. Ümit milli takımda da Euro 2019 elemelerinde düzenli mücadele etmiş, bir maça da kaptan çıkmış. Marcao potansiyeli hissediliyor Fernandes’te.
10
Fredrik Gulbrandsen (Başakşehir)
Başakşehir santrfor rotasyonuna bence 2 harika isim kattı, biri Gulbrandsen, diğeri Muhammet Demir. Muhammet Sivas’la çok iyi bir sezon geçirdi, sadece bitiren değil, oyunu kuran bir rol üstlendi. Ve Galatasaray-Fenerbahçe gibi santrfor ihtiyacı olan takımlar onu nasıl gözden kaçırdılar, şaşırdım doğrusu. Fredrik Gulbrandsen de bir başka iyi transfer. 4 yıl önce geçirdiği çapraz bağ operasyonun etkilerini atlatmış görünüyor.
11
Fredrik Gulbrandsen (Başakşehir)
Başakşehir’in yerden-pasa dayalı oyununa katkı yapacak; 4-6-0 görünümü sağlayabilecek bir santrfor. RB Salzburg gibi son derece kaliteli bir takımla Avrupa Ligi’nde 5 gol istatistiği yaparak Süper Lig’e geliyor. Bu gollerin biri Napoli’ye, ikisi de Leipzig’e. Bu sezon bolca konuşabiliriz Gulbrandsen’i.