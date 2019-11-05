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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05 Kasım 2019 - 11:21,

2019'un en çok kazananları sporcuları kimler?

Forbes, 2019 yılının en fazla kazanan sporcularını açıkladı.

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1

Haziran 2018 - Haziran 2019 arasını kapsayan araştırmaya göre yılın en fazla kazanan sporcuları belli oldu.

2

İşte Forbes'a göre dünyanın bu yıl en fazla kazanan 25 sporcusu...

3

25 - Kyrie Irving: 39 milyon avro

4

24 - Chris Paul: 39.3 milyon avro

5

23 - Bryce Harper: 39.9 milyon avro

6

22 - DeMarcus Lawrence: 42 milyon avro

7

21 - Conor McGregor: 42.2 milyon avro

8

20 - James Harden: 42.8 milyon avro

9

19 - Phil Mickelson: 43.8 milyon avro

10

18 - Mike Trout: 45.4 milyon avro

11

17 - Novak Djokovic: 45.4 milyon avro

12

16 - Russell Westbrook: 48.2 milyon avro

13

15 - Khalil Mack: 49.4 milyon avro

14

14 - Anthony Joshua: 49.4 milyon avro

15

13 - Lewis Hamilton: 49.4 milyon avro

16

12 - Ben Roethlisberger: 49.8 milyon avro

17

11 - Tiger Woods: 57.4 milyon avro

18

10 - Kevin Durant: 58.7 milyon avro

19

9 - Stephen Curry: 71.7 milyon avro

20

8 - LeBron James: 80 milyon avro

21

7 - Aaron Rodgers: 80.2 milyon avro

22

6 - Russell Wilson: 80.4 milyon avro

23

5 - Roger Federer: 84 milyon avro

24

4 - Canelo Alvarez: 84.5 milyon avro

25

3 - Neymar: 94.3 milyon avro

26

2 - Cristiano Ronaldo: 98 milyon avro

27

1 - Lionel Messi: 114.1 milyon avro

28

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