2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıklandı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıklandı!
GeriFutbol 2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Kaynak: Fanatik, Foto: DepoPhotos
12 Haziran 2019 - 14:07,

2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıklandı!

Dünyaca ünlü Forbes dergisi 2019 yılında en çok kazanan sporcuların listesini yayımladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/20

Arsenal forması giyen Mesut Özil'de yıllık kazancı ile dikkat çekti. Kazançlar: Kulüp ve sponsorluk gelirlerinin toplamı olarak hesaplandı.

2/2063 Serena Williams 29.2 milyon dolar

63 Serena Williams 29.2 milyon dolar

3/2057 Mesut Ozil 30.2 milyon dolar

57 Mesut Ozil 30.2 milyon dolar

4/2055 Kylian Mbappe 30.6 milyon dolar

55 Kylian Mbappe 30.6 milyon dolar

5/2050 David Price 31.7 milyon dolar

50 David Price 31.7 milyon dolar

6/2040 Klay Thompson 34.3 milyon dolar

40 Klay Thompson 34.3 milyon dolar

7/2030 Sebastian Vettel 40.3 milyon dolar

30 Sebastian Vettel 40.3 milyon dolar

8/2020 James Harden 47.7 milyon dolar

20 James Harden 47.7 milyon dolar

9/2010 Kevin Durant 65.4 milyon dolar

10 Kevin Durant 65.4 milyon dolar

10/209 Stephen Curry 79.8 milyon dolar

9 Stephen Curry 79.8 milyon dolar

11/208 LeBron James 89 milyon dolar

8 LeBron James 89 milyon dolar

12/207 Aaron Rodgers 89.3 milyon dolar

7 Aaron Rodgers 89.3 milyon dolar

13/206 Russell Wilson 89.5 milyon dolar

6 Russell Wilson 89.5 milyon dolar

14/205 Roger Federer 93.4 milyon dolar

5 Roger Federer 93.4 milyon dolar

15/204 Canelo Alvarez 94 milyon dolar

4 Canelo Alvarez 94 milyon dolar

16/203 Neymar 105 milyon dolar

3 Neymar 105 milyon dolar

17/202 Cristiano Ronaldo 109 milyon dolar

2 Cristiano Ronaldo 109 milyon dolar

18/201 Lionel Messi 127 milyon dolar

1 Lionel Messi 127 milyon dolar

19/20

Mesut Özil'in Arsenal'deki en özel anları...

20/20

Misli.com'a üye ol, ilk kupon şirketten! Kampanya detayları için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Şampiyonun 3. transferi an meselesi! İşte Galatasaray'la imzalayacak o isim...
2019 yılının en çok kazanan sporcularını açıklandı!
Fenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı! Hasan Ali'nin yanına geliyor...
Bu kadarına pes! Sophia Thomalla, Karius...