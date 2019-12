2019 yılında spor dünyasına damga vuran olaylar

Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" kazandı At yarışlarında 93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen koşuda, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance", 2.27.73'lük derecesiyle birinci oldu. Türk at yarışçılığının derbisi niteliğindeki koşuyu ilk sırada tamamlayan "The Last Romance", sahibine 2 milyon 847 bin 585 lira kazandırdı.