2019 yılında spor dünyasına damga vuran olaylar

Minik futbolcularda Galatasaray-Fenerbahçe dostluğu Galatasaray 10 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, Belçika'daki turnuvada sahadan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe 9 Yaş Altı Futbol Takımı'nı tribüne çağırarak destek vermesi, nisan ayına damga vuran olaylar arasında yer aldı. Başkent Brüksel'deki turnuvaya, Galatasaray 10 Yaş Altı Takımı ile Fenerbahçe 9 Yaş Altı Takımı katıldı. Organizasyonda Fenerbahçe'nin bir maçını tribünden izleyen Galatasaraylı minik futbolcular, sarı-lacivertlilerin mağlup olduğu bir karşılaşmanın ardından arkadaşlarına tribünde yaptığı tezahüratlarla destek oldu ve moral verdi. Fenerbahçeli minikleri maçın ardından tribüne çağıran sarı-kırmızılılar, örnek bir davranış sergiledi.