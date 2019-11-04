2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!
GeriFutbol 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Spor Arena Dış Haberler
04 Kasım 2019 - 13:08,

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Sevilla'da katıldığı 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne damga vurdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

2

Tüm dünyada canlı olarak yayınlanan geceye ödül kazananlardan çok Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez çifti damga vurdu.

3

Portekizli futbolcu, ödül törenine kırmızı bir takım elbiseyle katıldı.

4

Georgina Rodríguez ise mavi renkte derin yırtmaçlı kıyafetiyle göz kamaştırdı.

5

Kırmızı halıda gazetecilerin ilgi odağı olan çift, onlarca fotoğraf verdikten sonra kendilerine ayrılan bölüme geçti.

6

Töreni dikkatle takip eden çift fotoğraf vermekten çekinmedi.

7

Çift zaman zaman samimi görüntüler verdi.

8
9

İşte geceye damga vuran Ronaldo - Rodríguez çiftinin çok özel fotoğrafları...

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’ne Cristiano Ronaldo damgası!
Çılgın Türkler! Dünya bizi konuşuyor!
Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Bülent Yavuz Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi
Fenerbahçe-Kayserispor maçında şok iddia! 'RTÜK kuralları gereği yayınlayamıyoruz, Emre Belözoğlu...'