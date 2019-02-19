2019 Laureus Dünya Spor Ödülleri dağıtıldı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, Monaco'da düzenlenen törende belli oldu.
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Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu Sırp tenisçi Novak Djokovic, yılın kadın sporcusu ise ABD'li cimnastikçi Simone Biles seçilirken, törende renkli görüntüler vardı.
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Etkinliğe, Sergey Bubka, Boris Becker, Nadia Comaneci, Mark Spitz, Missy Franklin, Li Na, Carles Puyol, Alessandro Del Piero, Lindsey Vonn, Giacomo Agostini gibi spor dünyasından birçok ünlü isim katıldı.
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Yılın erkek sporcusu ödülünü, 2012, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha Sırp tenisçi Novak Djokovic kazandı.
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Son 3 grand slam turnuvasında şampiyon olan 31 yaşındaki sporcu, Büyük Britanyalı Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, ABD'li basketbolcu LeBron James, Hırvat futbolcu Luka Modric ve Fransız futbolcu Kylian Mbappe'yi geride bıraktı.
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu ABD'li cimnastikçi Simon Biles, 2017'nin ardından bu yıl da yılın kadın sporcusu ödülüne layık görüldü. 21 yaşındaki sporcu, Çek snowboardcu Ester Ledecka, ABD'li kayakçı Mikaela Shiffrin, Rumen tenisçi Simona Halep, İsviçreli triatlet Daniela Ryf ve Alman tenisçi Angelique Kerber'i geçmeyi başardı.
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Yılın takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa Milli Takımı oldu.
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Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ise son 2 grand slam turnuvasını kazanan Japon tenisçi Naomi Osaka oldu.
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Yılın Geri Dönüşü: Tiger Woods (ABD) - Golf
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Yılın Engelli Sporcusu: Henrieta Farkasova (Slovakya) - Kayak
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Yılın Ekstrem Sporcusu: Chloe Kim (ABD) - Snowboard
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Yılın En İyi Spor Anı: Xia Boyu (Çin) - Dağcılık
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Spor Ruhu Ödülü: Lindsey Vonn (ABD) - Kayak
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İyilik İçin Spor: Yuwa (Hindistan) - Futbol
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Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Arsene Wenger (Fransa) - Futbol
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İstisnai Başarı Ödülü: Eliud Kipchoge (Kenya) - Atletizm