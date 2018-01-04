« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Futbol
Haberler
>
Spor Haberleri
>
Futbol
>
Tüm biten transferler burada... (2018 Ocak)
Futbol
Tüm biten transferler burada... (2018 Ocak)
2018 Ocak ayı
ara transfer
dönemi bugün resmen başladı. Avrupa ve Türkiye'de transferler de artık birer birer açıklanmaya başladı.
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
1 / 12
İşte 2018 yılı Ocak ayı resmen biten transferler...
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
2 / 12
EMMANUEL MAS - Trabzonspor ======> Boca Juniors - 2.3 milyon Euro
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
3 / 12
LUCAS LİMA - Santos ======> Palmeiras - Bedelsiz
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
4 / 12
ENGİN BAYTAR - USA Malatya ======> Karadeniz Ereğli Belediyespor
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
5 / 12
SANDRO WAGNER - Hoffenheim ======> Bayern Munih - 12 milyon Euro
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
6 / 12
MARİO GOMEZ - Hoffenheim ======> Bayern Munih - 12 milyon Euro
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
7 / 12
DOMAGOJ VİDA - Dinamo Kiev ======> Beşiktaş - Bedelsiz
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
8 / 12
VİRGİL VAN DİJK - Southampton ======> Liverpool - 85 milyon Euro
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
9 / 12
ADRİEN SİLVA - Sporting Lizbon ======> Leicester City - 24.5 milyon Euro
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
10 / 12
JO - Corinthians ======> Nagoya Grampus - Bilinmiyor
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
11 / 12
AYDIN YILMAZ - Kasımpaşa ======> Adana Demirspor - Bedelsiz
Spor Arena Haber
04.01.2018 - 16:58
SON GÜNCELLEME
04.01.2018 - 20:01
12 / 12
JEREMY MENEZ - Antalyaspor ======> Club America - 250 bin Euro
Ara Transfer
Transfer
Futbol
2018
Jo
Engin Baytar
Aydın Yılmaz
Domagoj Vida
Jeremy Menez
Virgil van Dijk
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER