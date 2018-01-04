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Futbol

Tüm biten transferler burada... (2018 Ocak)

2018 Ocak ayı ara transfer dönemi bugün resmen başladı. Avrupa ve Türkiye'de transferler de artık birer birer açıklanmaya başladı.

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İşte 2018 yılı Ocak ayı resmen biten transferler...

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EMMANUEL MAS - Trabzonspor ======> Boca Juniors - 2.3 milyon Euro

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LUCAS LİMA - Santos ======> Palmeiras - Bedelsiz

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ENGİN BAYTAR - USA Malatya ======> Karadeniz Ereğli Belediyespor

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SANDRO WAGNER - Hoffenheim ======> Bayern Munih - 12 milyon Euro

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MARİO GOMEZ - Hoffenheim ======> Bayern Munih - 12 milyon Euro

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DOMAGOJ VİDA - Dinamo Kiev ======> Beşiktaş - Bedelsiz

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VİRGİL VAN DİJK - Southampton ======> Liverpool - 85 milyon Euro

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ADRİEN SİLVA - Sporting Lizbon ======> Leicester City - 24.5 milyon Euro

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JO - Corinthians ======> Nagoya Grampus - Bilinmiyor

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AYDIN YILMAZ - Kasımpaşa ======> Adana Demirspor - Bedelsiz

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JEREMY MENEZ - Antalyaspor ======> Club America - 250 bin Euro

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