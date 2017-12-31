2017'nin şampiyonunu açıklıyoruz

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı 2017 yılı medya raporunu açıkladı. 2017 yılı boyunca spor basınında en çok konuşulan takım, futbolcu ve olaylar raporlandı. İşte 2017'ye damgasını vuranlar...
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Rapora göre, yıl boyunca kulüpler adlarını yaptıkları transferlerle duyurdu. İlgi çeken bir diğer başlık ise Fatih Terim’in görevinden alınması ve takıma geri dönmesi oldu. Diğer başlıklar ise hakem kararları, futbolda şiddet, çıkan sarı kırmızı kartlar olarak kayda geçti. Spor camiasını yasa boğan acı kayıp ise Türk futbol tarihinin önemli isimlerinden olan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın 81 yaşında hayatını kaybetmesiydi.
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Yılın popüler futbolcusu Quaresma oldu
Beşiktaş’ın sevilen futbolcusu Ricardo Quaresma, yıl boyunca medyanın gündeminde yer alarak yılın en çok konuşulan futbolcusu oldu. Oynadığı maçlarda sergilediği performanslarının yanı sıra verdiği sert tepkilerle de gündeme geldi. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde aldığı çift sarı kartla, Valbuena'ya yaptığı hareket ve ardından Mehmet Ekici'ye gösterdiği sert müdahale ile manşetlerde yer aldı. Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, yıl boyunca yazılı basın ve internet medyasında konu olduğu 83 bin 699 haberle, yılın en popüler futbolcusu olarak kayda geçti.
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Arda Turan kendini unutturmadı
Barcelona’da forma giyen Arda Turan, Makedonya maçı sonrasında, takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye, hem fiziki hem de sözlü saldırıda bulundu. Uçakta gazeteciyle yaşanan tatsız olaydan sonra Arda, milli takımdan ayrıldığını duyurmuştu. Bir dönem Galatasaray’a geleceği konuşulsa da Fatih Terim döneminin başlamasıyla bu şansının kalmadığı konuşulanlar arasında. Rapora göre ünlü futbolcu, 75 bin 922 haberle yılın enleri arasındaki yerini aldı.
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Yıl boyunca gözler Cenk Tosun’daydı
Beşiktaşlı oyuncu, hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde göstermiş olduğu performans ile Avrupa ekiplerinin gözdesi haline geldi. Yıl boyunca attığı gollerle adından söz ettiren başarılı futbolcu, Monaco maçında attığı golle Şampiyonlar Ligi’nde 5 gole ulaşarak en çok gol atan futbolcu unvanını almıştı. Şimdilerde İngiltere’ye transfer olacağı konuşulan futbolcu, Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre yıl boyunca 71 bin 588 haberin konusu oldu.
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Medyanın şampiyonu Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig’de siyah beyazlı takım şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş’ın şampiyonluğu gerek sahalarda gerekse sokaklarda coşkuyla kutlandı. Siyah beyazlı takım, Turkcell Süper Kupa maçında ise Atiker Konyaspor ile oynanan karşılaşmada yaşananlardan dolayı, seyircisiz oynama cezası almıştı. 2017 yılı boyunca spor gündeminden düşmeyen takım, medyada 782 bin 500 haberle yılın en çok konuşulan takımı olarak zirvedeki yerini aldı.
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Medyada zirveyi paylaşan diğer iki takım Fenerbahçe ve Galatasaray oldu. Sarı Lacivertli takım, sezon boyunca istediği başarıyı yakalayamamıştı. Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Kadıköy’de Beşiktaş’la oynanan maçtan Fenerbahçe, attığı 2 golle galip ayrıldı. Galatasaray’la oynanan derbiden ise beraberlikle ayrılmıştı. 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’na kötü başlayan ve orta sıralara kadar gerileyen takım, son dönemdeki iyi performansı ile kendini toparladı. Son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyerek liderliğe kadar yükselen sarı lacivertli takım, yıl boyunca 694 bin 696 haberle en çok konuşulan ikinci takım oldu.
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Listenin üçüncü sırasında yer alan Galatasaray, yaptığı transferler ve teknik direktör değişiklikleri ile gündemdeydi. Takım, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda aldığı deplasman mağlubiyetleriyle beraber Tudor'un takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Eleştirilerin hedefi olan teknik adam yerine ise tekrar Fatih Terim’in çağrılması konuşuldu. Geçtiğimiz günlerde Tudor’la yollarını ayıran sarı kırmızılı takım Terim’le anlaştı. Yeni döneme başlayan sarı-kırmızılı ekip, 2011'den sonra ilk kez 2017'de bir yılı kupa almadan kapattı. Yıl boyunca bu başlıklarla birlikte takım, 687 bin 811 haberde yer aldı.