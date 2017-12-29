« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>2017 yılının en pahalı transferleri
Futbol

2017 yılının en pahalı transferleri

2017 yılında, futbol tarihine geçen rekor transferler gerçekleşti. Manchester City, yaptığı transferlerle seneye damgasını vurdu.

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
1 / 33

2017 yılında futbolda bir çok futbolcu, büyük bedellerle transfer oldular. İşte 2017 yılında gerçekleşen büyük transferler:

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 33

THEO HERNANDEZ - Atletico Madrid ---> Real Madrid: 30 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 33

DANİLO - Porto ---> Manchester City: 30 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 33

KEİTA BALDE - Lazio ---> Monaco: 30 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 33

SEMEDO - Benfica ---> Barcelona: 30.5 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 33

GABRİEL JESUS - Palmeiras ---> Manchester City : 32 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
7 / 33

LİNDELÖF - Benfica ---> Manchester United: 35 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
8 / 33

ANTONİO RÜDİGER - Roma ---> Chelsea: 35 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
9 / 33

VİTOLO - Sevilla ---> Atletico Madrid: 36 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
10 / 33

ALEX OXLADE CHAMBERLAİN - Arsenal ---> Liverpool: 38 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
11 / 33

DANNY DRİNKWATER - Liecester City ---> Chelsea: 37.9 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
12 / 33

ANDRE SİLVA - Porto ---> AC Milan: 38 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
13 / 33

DAVİNSON SANCHEZ - Ajax ---> Tottenham: 40 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
14 / 33

PAULİNHO - Guangzhou Evergrande ---> Barceloan: 40 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
15 / 33

BAKAYOKO - Monaco ---> Chelsea 40 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
16 / 33

EDERSON - Benfica ---> Manchester City: 40 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
17 / 33

BERNARDESCHİ - Fiorentina ---> Juventus: 40 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
18 / 33

JULİAN DRAXLER - Wolfsburg ---> PSG: 40 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
19 / 33

CORENTİN TOLİSSO - O.Lyon ---> Bayern Münih: 41.5 Milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
20 / 33

MOHAMED SALAH - Roma ---> Liverpool: 42 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
21 / 33

LEONARD BONUCCİ - Juventus ---> AC Milan: 42 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
22 / 33

NEMANJA MATİC - Chelsea ---> Manchester United: 44.7 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
23 / 33

GYLFİ SİGURDSSON - Swansea City ---> Everton: 49.4 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
24 / 33

BERNARDO SİLVA - Monaco ---> Manchester City: 50 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
25 / 33

KYLE WALKER - Tottenham ---> Manchester City: 51 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
26 / 33

ALEXANDRE LACAZETTE - O.Lyon ---> Arsenal: 53 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
27 / 33

HULK - Zenit ---> Shanghai SIPG: 55.8 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
28 / 33

BENJAMİN MENDY - ,Monaco ---> Manchester City: 57.5 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
29 / 33

OSCAR - Chelsea ---> Shanghai SIPG: 60 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
30 / 33

ALVARO MORATA - Real Madrid ---> Chelsea: 62 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
31 / 33

ROMELU LUKAKU - Everton ---> Manchester United: 84.7 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
32 / 33

OUSMANE DEMBELE - B.Dortmund ---> Barcelona: 105 milyon Euro

Spor Arena Haber
SON GÜNCELLEME
33 / 33

NEYMAR - Barcelona ---> PSG: 222 milyon Euro

Futbol2017En Pahalı TransferlerPremier LeagueNeymar

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER