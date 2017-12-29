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2017 yılının en pahalı transferleri
Futbol
2017 yılının en pahalı transferleri
2017
yılında,
futbol
tarihine geçen rekor transferler gerçekleşti. Manchester City, yaptığı transferlerle seneye damgasını vurdu.
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
1 / 33
2017 yılında futbolda bir çok futbolcu, büyük bedellerle transfer oldular. İşte 2017 yılında gerçekleşen büyük transferler:
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
2 / 33
THEO HERNANDEZ - Atletico Madrid ---> Real Madrid: 30 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
3 / 33
DANİLO - Porto ---> Manchester City: 30 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
4 / 33
KEİTA BALDE - Lazio ---> Monaco: 30 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
5 / 33
SEMEDO - Benfica ---> Barcelona: 30.5 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
6 / 33
GABRİEL JESUS - Palmeiras ---> Manchester City : 32 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
7 / 33
LİNDELÖF - Benfica ---> Manchester United: 35 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
8 / 33
ANTONİO RÜDİGER - Roma ---> Chelsea: 35 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
9 / 33
VİTOLO - Sevilla ---> Atletico Madrid: 36 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
10 / 33
ALEX OXLADE CHAMBERLAİN - Arsenal ---> Liverpool: 38 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
11 / 33
DANNY DRİNKWATER - Liecester City ---> Chelsea: 37.9 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
12 / 33
ANDRE SİLVA - Porto ---> AC Milan: 38 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
13 / 33
DAVİNSON SANCHEZ - Ajax ---> Tottenham: 40 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
14 / 33
PAULİNHO - Guangzhou Evergrande ---> Barceloan: 40 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
15 / 33
BAKAYOKO - Monaco ---> Chelsea 40 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
16 / 33
EDERSON - Benfica ---> Manchester City: 40 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
17 / 33
BERNARDESCHİ - Fiorentina ---> Juventus: 40 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
18 / 33
JULİAN DRAXLER - Wolfsburg ---> PSG: 40 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
19 / 33
CORENTİN TOLİSSO - O.Lyon ---> Bayern Münih: 41.5 Milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
20 / 33
MOHAMED SALAH - Roma ---> Liverpool: 42 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
21 / 33
LEONARD BONUCCİ - Juventus ---> AC Milan: 42 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
22 / 33
NEMANJA MATİC - Chelsea ---> Manchester United: 44.7 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
23 / 33
GYLFİ SİGURDSSON - Swansea City ---> Everton: 49.4 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
24 / 33
BERNARDO SİLVA - Monaco ---> Manchester City: 50 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
25 / 33
KYLE WALKER - Tottenham ---> Manchester City: 51 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
26 / 33
ALEXANDRE LACAZETTE - O.Lyon ---> Arsenal: 53 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
27 / 33
HULK - Zenit ---> Shanghai SIPG: 55.8 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
28 / 33
BENJAMİN MENDY - ,Monaco ---> Manchester City: 57.5 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
29 / 33
OSCAR - Chelsea ---> Shanghai SIPG: 60 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
30 / 33
ALVARO MORATA - Real Madrid ---> Chelsea: 62 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
31 / 33
ROMELU LUKAKU - Everton ---> Manchester United: 84.7 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
32 / 33
OUSMANE DEMBELE - B.Dortmund ---> Barcelona: 105 milyon Euro
Spor Arena Haber
29.12.2017 - 16:59
SON GÜNCELLEME
29.12.2017 - 17:00
33 / 33
NEYMAR - Barcelona ---> PSG: 222 milyon Euro
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