2 yıl gecikmeli Aslan olacak! İşlem tamam...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray sezon sonunda büyük bombayı patlatacak. Transfer sezonuna yine bomba gibi girecek...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şu anda şampiyonluk yarışına kilitlenen Galatasaray, bir yandan da yeni sezon planlamasını yapıyor... Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği yıldız isimle anlaşma sağlandı... İşte, Galatasaray'da sezon sonunda yaşanacaklar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor...
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Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i arayarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesi büyük heyecan yarattı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray, Celta Vigo ile temasa geçecek. Eğer her şey yolunda giderse Emre iki yıl rötarla Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
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2015-16 sezonunun devre arası, Mustafa Denizli'nin isteği sonrası G.Saray, genç yıldızın transferi için atağa kalkmıştı. Fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.
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Emre Mor daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu açıkça söylemişti. Fatih Terim de genç oyuncuyu ısrarla kadroda görmek istiyor ve ona çok güveniyor. (Fotomaç)
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Galatasaray kafilesi İzmir'de coşkuyla karşılandı! TM Akhisarspor ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Adnan Menderes Havalimanı'nda meşalelerle karşılandı. İzlemek için videoya tıklayınız...