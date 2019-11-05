2 yÄ±l daha FenerbahÃ§e formasÄ± giyecek olan Dirar'Ä±n acÄ± dolu hikayesi

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
05 KasÄ±m 2019 - 16:08,

2 yÄ±l daha Fenerbahçe formasÄ± giyecek olan Dirar'Ä±n acÄ± dolu hikayesi

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, baÅŸarÄ±lÄ± futbolcusu Nabil Dirar ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme uzattÄ±.

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Nabil Dirar'Ä±n son derece ilginÃ§ ve zorluklarla dolu bir hayat hikayesi var...

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Fas'Ä±n Kazablanka kentinde doÄŸan Nabil Dirar babasÄ± vefat ettiÄŸinde henÃ¼z 1 yaÅŸÄ±ndaydÄ± ve 11 kardeÅŸin de en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ydÃ¼.

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Annesine Ã§alÄ±ÅŸarak yardÄ±m etti ve bu yÃ¼zden okula gidemedi...

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AÄŸabeyinin BrÃ¼ksel'de iÅŸ bulmasÄ±yla 13 yaÅŸÄ±nda annesi ve kardeÅŸleri ile BelÃ§ika'ya gÃ¶Ã§ etti.

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Burada okula giden Dirar, Diegem Sport'ta futbola baÅŸladÄ± ve kendizini yavaÅŸ yavaÅŸ gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±.

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YÄ±ldÄ±z oyuncu 20 yaÅŸÄ±nda Westerlo, 2 yÄ±l sonra da Brugge takÄ±mlarÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giydi. SonrasÄ±nda da Fransa'nÄ±n Monaco takÄ±mÄ±na transfer oldu.Â

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BelÃ§ika Milli TakÄ±mÄ±'nÄ± seÃ§ince Ã¼lkesi Fas'tan bÃ¼yÃ¼k tepkiler aldÄ±. SonrasÄ±nda Fas Milli TakÄ±m formasÄ± giymeye baÅŸladÄ±...

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Fakat Fas Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Roger Lemerre iÃ§in "Bana kÃ¶pek gibi davranÄ±yor" dedi ve milli takÄ±mÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. 4 yÄ±l boyunca Fas Milli TakÄ±m formasÄ± giymedi.

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Ancak sonrasÄ±nda ikna oldu ve 2015'de Uruguay maÃ§Ä± ile geri dÃ¶ndÃ¼.

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Nabil Dirar'Ä±n Monaco kariyerinden harika bir gol izliyoruz...

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