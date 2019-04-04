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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
04 Nisan 2019 - 08:24,

2,5 milyon euroya anlaşma sağlandı

Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Sezon başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun günleri Galatasaray'daki günleri artık sayılı.

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Sarı kırmızılı taraftarın da ıslıkladığı Henry Onyekuru’nun alternatifi hazır.

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Hücumda Mbaye Diagne'ye yeterli desteği veremediği için gözden düşen Nijeryalı yıldızın kiralık sözleşmesini uzatmayacak olan Galatasaray yönetimi, Ryan Babel ile anlaşma sağladı.

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Ara transfer döneminde Fulham'da 6 aylık sözleşme imzalayan Babel, takımının Premier Lig'den düşmesi kesinlik kazanınca ayrılmaya karar verdi.

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Donk'un da menajerliğini yapan Winny Haatrecht ile temasa geçen sarı-kırmızılılar, 1986 doğumlu Hollandalı yıldızı transfer etmek istediklerini bildirdi.

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Donk gibi Babel'e de performans odaklı olarak 1+1 yıllık sözleşmesi bile hazırlandı.

7/19Astronomik teklif almazsa...

Astronomik teklif almazsa...

Çok yönlü bir hücum oyuncusu olduğu için Fatih Terim'in de transferine olumlu baktığı Babel, Çin veya Körfez ülkelerinden astronomik teklif almazsa, yaklaşık 2.5 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza atacak.

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Sarı-kırmızılılar yıldız futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

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Fulham formasıyla Premier Lig'de 11 maça çıkan Babel, 3 gol-3 asistlik performans sergiledi.

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32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro.

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Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen Ryan Babel forma giydiği 89 maçta 29 kez fileleri havalandırıp, 12 kez de gol pası vermişti.

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Premier Lig'de oynanan erteleme maçında, Wolverhampton sahasında Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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