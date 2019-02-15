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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
15 Şubat 2019 - 12:32,

Real Madrid 2, Galatasaray 17

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, o yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Süper kupa finalinde karşı karşıya gelmişti.

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Galatasaray 25 Ağustos 2000'de Fransa’nın Monaco şehrinde Stade Louis II'de oynanan karşılaşmada İspanyol devini 2-1 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

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Galatasaray'ın tarihi zaferinin üzerinden 19 yıl geçti.

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Süper Kupa finalinde Real Madrid kadrosunda sol bekte Brezilyalı efsane futbolcu Roberto Carlos forma giyiyordu. Carlos, 11 yıl forma giydiği İspanyol ekibinden 2007 yılında ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Roberto Carlos'un ardından ise Real Madrid'de sol bekin yeni sahibi bir başka Brezilyalı Marcelo oldu. 2007 yılında Fluminense'den İspanyol devine transfer olan Brezilyalı yıldız 12 yıldır Madrid forması giyiyor.

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Real Madrid, Galatasaray'la UEFA Süper Kupası'nda karşı karşıya geldiği 2000 yılından bu yana geçen yaklaşık 19 yılda sakatlıklar hariç sol bekte sadece iki isim forma giydi.

Geçen 19 yılda ise Galatasaray'da sol bekte tam 17 isim forma giydi.

İşte sarı kırmızılı takımda 2000 yılındaki UEFA Süper Kupası'ndan bu yana sol bekte görev yapan futbolcular şöyle:

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Ergün Pembe

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Hakan Ünsal

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Gustavo Victoria

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Ferhat Öztorun

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Hakan Balta

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Volkan Yaman

12/24

Alparslan Erdem

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Caner Erkin

14/24

Berk Neziroğulları

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Emiliano İnsua

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Albert Riera

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Alex Telles

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Lionel Carole

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Yuto Nagatomo

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Iasmin Latovlevici

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Emre Taşdemir

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Ömer Bayram

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Roberto Carlos, Real Madrid formasıyla unutulmaz gollere imza atmıştı. İşte o gollerden bazıları... (VİDEO)

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