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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19 Kasım 2019 - 15:09,

18 yaşında ölümden dönmüştü! 285 KM ile duvara çarptı ama...

275 kilometre hızla duvara çarpan Sophia Flörsch, tekrar yarışlara başlama sevinci yaşıyor...

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FIA Formula 3 pilotu olan 18 yaşındaki Sophia Flörsch, geçen yıl korkutan bir kaza geçirmişti...

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11 saat ameliyatta kalan Sophia Flörsch, ölümden dönmüştü.

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275 kilometre hızla giderken virajı alamayan Sophia'nın aracı havalanmış ve bariyerlere çarpmıştı.

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Hem yarışı izleyenler hem de televizyon başındakiler kazayı korku dolu anlarla izlemişti.

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Tüm dünyanın gözü genç Alman pilottayken sevindirici haber gelmişti ve Sophia Flörsch hayata tutunmuştu.

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Genç yaşında ölümden dönen Sophia, bir yılın ardından tekrar yarışlara başladı...

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Sophia Flörsch, geri dönüşü hakkında ''Kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Evet kaza çok kötüydü ama tekrar döndüğüm için çok mutluyum.'' sözlerini kullandı.

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Genç pilot ayrıca güzelliği ile de büyülüyor.

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Sophia'nın Instagram hesabında 285 bin takipçisi bulunuyor.

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Alman pilot, daha önce hem Almanya hem de İtalya'da hem Formula 4'te hem de Ginetta Junior Championship'te yarışmıştı.

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Formula 3'te kariyerine devam ettiren Sophia Flörsch, geçen sene geçirdiği korkunç kazanın etkilerini üzerinden atmışa benziyor...

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İşte karşınızda Sophia Flörsch...

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