Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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17 milyon euroluk satış ve Galatasaray'dan bomba golcü transferi!
Transferde son dakika gelişmesi... Galatasaray'da dev satış için hareketli saatler yaşanırken golcü transferi için de son hazırlıklar yapıldı.
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Galatasaray’ın transfer çalışmalarında Mbaye Diagne ‘kilit isim’ haline geldi.
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Bunun nedeni ise sarı kırmızılı kulübün UEFA tarafından konulan ve sıkı biçimde uygulanan Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymaya mecbur olması.
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Bonservis kısıtı nedeniyle, transfer geliri kadar harcama yapması gereken Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde futbolcu alımına başlayabilecek.
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Geçen sezon kiralık olarak oynattığı Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama’nın bonservisinin geçen hafta satın alınması nedeniyle transfer dönemini eksi 5.5 milyon Euro’dan açan sarı kırmızılı yönetimin hedeflediği futbolcuları alabilmesi için en az 15 milyon Euro’luk satış yapmak zorunda.
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Bu doğrultuda satılması planlanan ilk isim ise Suudi Arabistan şampiyonu Al Nasr’ın talip olduğu Senegalli forvet Mbaye Diagne.
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Geçtiğimiz ocak ayında Kasımpaşa’dan aldığı Diagne için 13 milyon Euro ödeyen sarı kırmızılı yönetim, golcü futbolcuyu 16-17 milyon Euro’ya satmayı hedefliyor.
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Diagne ile yıllık 4 milyon Euro karşılığında el sıkışan Al Nasr yetkililerinin bu hafta içinde Galatasaray yönetimiyle de anlaşması bekleniyor.
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Sarı kırmızılılar Diagne’yi satmaları halinde İspanya seferine başlayacak.
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Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Arjantinli orta saha Banega'nın bonservisi için 5 milyon Euro’luk bir bütçe ayrıldı.
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İspanyol ekibinin 7 milyon Euro istediği 30 yaşındaki futbolcunun transferinin Galatasaray’ın istediği şekilde bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Banega’nın transferi bitirildikten sonra Mbaye Diagne’nin yerine santrfor alacak olan Galatasaray, bu mevkii için 6 milyon Euro’luk bonservis harcaması yapacak.
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Uzun süredir Avrupa ve Güney Amerika liglerinde golcü arayan sarı kırmızılılar, biri üst düzey olmak üzere iki santrfor almayı amaçlıyor.
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Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi de santrfor adayları arasında yer alıyor.
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Karadeniz kulübü bonservis bedelinde Galatasaray’ın belirlediği rakamlara inerse Kosovalı futbolcu sarı kırmızılı renklere bağlanacak.
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Bu arada Galatasaray teknik heyeti, yönetime sunduğu transfer raporunda, “Ryan Babel, Ever Banega ve üst düzey bir santrfor, takımın seviyesini çok farklı yerlere çeker” diye görüş bildirdi. Bu sezon hem Süper Lig’i hem de Türkiye Kupası’nı kazanarak camianın beklentilerini en üst noktaya çıkaran sarı kırmızılı takım, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar kazanmayı hedefliyor.