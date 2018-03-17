16 yıldır hiç olmadı! Bambaşka derbi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de kozlarını paylaşacak. Bu zorlu 90 dakika öncesinde sizleri derbinin kimi zaman eğlenceli kimi zaman magazinsel kimi zamansa üzücü hatıralarına doğru 20 maddelik bir gezintiye davet ediyoruz...
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Ligin 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi derbilerin bambaşka hikayesi sizlerle...
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SON ARZUSU YERİNE GELDİ
1967 yılında oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçeli dekatlon sporcusu Mehmet Jeba Berkok'un ölüm döşeğindeki oğlu İsmail'in son isteği, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesi" olmuştu. Fenerbahçe de o maçı 1-0 kazanarak İsmail'in rahat uyumasını sağladı.
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ÜNLÜLERDEN YORUMLAR
Dönemin ünlü isimlerinden Fenerbahçeli Cem Karaca ve Galatasaraylı Erol Büyükburç, derbiyi yorumluyor.CEM KARACA
"Matematik hesaplara göre terazinin Fenerbahçe kefesi daha ağır basıyor. Aslında bir Fenerbahçe taraftarı olarak da beni en çok bu korkutuyor. Çünkü Fenerbahçe - Galatasaray maçlarında favori gösterilen çoğunlukla sahayı yenik terkediyor. Ben, bizim kalede Adil olmazsa kazanırız diyorum.. Aama Adil için de pek üzülmüyorum, çünkü Adil bana Yasin'in 5 yıl öncesini hatırlatıyor. Bence Fenerbahçe 2-1 kazanır. Bizim golleri Aydın ve Cemil, Galatasaray'ın golünü ise K.Mehmet atar"EROL BÜYÜKBURÇ
"Büyük maçların havası belli olmaz. Fenerbahçe kazanırsa hemen hemen şampiyonluğu garantiler. Ama ben bu maç berabere biter ve sonuç 1-1 olur diyorum. Çünkü iki takım da kazanmak için saldıracağına göre en normal sonuç beraberlik olur. Gollerin birisini Aydın, diğerini Zekeriya atar. Ne, Zekeriya Beşiktaş'ta mı? O zaman K. Mehmet atar..."
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TARAFTARDAN 'ŞİKE' TEZAHÜRATI
Maçın temposu düşünce, Fenerbahçeli taraftarlar ilginç bir şekilde tepkilerini ortaya koymuşlar. 1980 yılında oynanan bu derbi unutulup gitse de Fenerbahçe taraftarlarının "Fener şike yapmaz, gözyaşına bakmaz" tezahüratları oldukça dikkat çekici.
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DERBİ KAHRAMANI TERİM
Galatasaray Tekbnik Direktörü Fatih Terim, 1983 yılında oynanan derbi sonrasında ortalık karışınca 'lider' özelliğini kullanır ve her iki takım oyuncularını da ayırır. Sahadaki kavganın büyümesini engelleyen Fatih Terim bu davranışı nedeniyle daha sonra TFF'den tebrik mesajı alır.
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MASÖRDEN MASÖRE İLK YARDIM
Yıl 1989'u gösterirken Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbide tribünler sahaya yabancı maddeler atarlar. Bu maddelerin bazıları saha içine düşerken bazıları da saha kenarında bulunan isimlere isabet eder. İşte o anlardan birisi; Fenerbahçe masörü Yusuf'a isabet eden patlayıcı maddenin acısına ilk müdahale Galatasaray masörü Mehmet'ten geliyor.
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HOCALARIN DOSTLUĞU
Derbi öncesi iki takım oyuncularının birbirleri ile yan yana görülmesi bile şu anda kaosa neden olurken bunsen 20 sene önce, teknik adamların beraber röportaj verdiklerini görüyoruz. Hatta bu röportaj o kadar samimi bir ortamda geçiyor ki, birbirlerinin taktiklerini açıklamaları üzerine şakalar bile yapıyorlar.
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FUTBOLCULARIN DOSTLUĞU
Hocaların yanında futbolcuların da derbi öncesi aralarından su sızmıyordu. 1996 yılındaki derbi öncesi Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transferi Benhur ve Sedat ile Galatasaraylı Okan ve Suat hasret gideriyor. İki takım oyuncularının soyunma odasında bu samimiyetini şimdi görmek çölde su bulmak gibi...
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MAHKUMLARA DERBİ YOK
Fenerbahçe ve Galatasaray derbisinin öneminin boyutunu anlamak için bu ilginç habere bakmak lazım. 2001 yılındaki derbi heyecanını yaşamak isteyen mahkumlara izin çıkmamış. Gerekçe ise maç yayını için gerekli cihazların, 'içeri sokulması sakıncalı malzemeler' listesinde yer alması...
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6'NIN KADERİ...
6 Kasım 2002 yılında, ligin 6. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı maçın tarihinin aslında başka bir gün olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız artık öğrendiniz...
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RÜYALARDA BULUŞURUZ
2002 yılının Şubat ayında PAF Takımı ile Fenerbahçe'ye karşı hat-trick yapan Sabri, ertesi yıl A Takım'da da aynısını yapma hayalleri ile uykuya dalıyordu. Ancak aradan geçen 16 yıl boyunca bunu hiç başaramadı.
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AZİZ YILDIRIM GÜVENCESİ
G.Saray İkinci Başkanı Hamdi Yasaman'ın, "Kadıköy'ü güvenli bulmuyorum" açıklmasının üzerine akıllara 2005 yılında yapılan bu açıklama geldi. Aynı korkuları taşıyan Özhan Canaydın'a bizzat Aziz Yıldırım güvence vermiş ve maça davet etmişti.
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YİTİP GİDEN BİR CAN...
2013'te oynanan derbi sonrası hayatını kaybeden Burak Yıldırım'a benzer bir şekilde 2007 yılında da Süleyman Kaçar herkesi üzmüştü. O da Burak gibi 20 yaşındaydı ve kısa bir süre sonra askere gidecekti. Ancak Galatasaraylı Süleyman derbi sonrası çıkan kavgada hayatını kaybetti.
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SAHA İÇİ GÜVENLİK!
Souness, Kadıköy'de bayrağı orta sahaya diktikten sonra uzun yıllar Fenerbahçe'nin misillemesi beklendi. Hatta bir dönem Galatasaraylı oyuncular bu durumu o kadar ciddiye aldı ki Fenerbahçe maçının ardından uzun süre sahada 'bayrak nöbeti' tuttu.
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HAGI'DEN SONRA OLDU HERHALDE...
Derbinin ateşi kimi zaman maç olmasa da yanıyor. İşte onlardan birisi. Fenerbahçe'nin transferi Roberto Carlos sağlık kontrolünde, "Bir alerjiniz var mı?" sorusuna, "Galatasaray" yanıtı veriyor. Real Madrid forması ile Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Kupa finalinde, Hagi'den yediği çalımın etkisi var mıdır acaba?
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HAKEMİN DÜNYASI
Fenerbahçe ve Galatasaray maçının en önemli figürlerinden birisi de oyuncular kadar hakemlerdir de... Verdikleri kararlar maçın kaderini belirler. Peki onların derbi öncesi psikolojileri nasıldır? İşte onlardan birisi olan Selçuk Dereli...
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KİM ŞIK KİM RÜKÜŞ?
Derbi sadece sahada değil, modada da kendisine yer buluyor. Yıllar öncesinden bir derbi öncesi iki takımın oyuncuları; Erdal Keser, Gerson, Götz, Yusuf, Semih bir arada...
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GÜÇ BİRLİĞİ
1996 yılında oynanan derbide Fenerbahçe'ye karşı Galatasaraylı taraftarların yanında Beşiktaş ve Trabzonsporlular da vardı. Alp Yalman'ın o dönemki başkanlığını bıraktıktan sonra oynanan ilk derbi özelliğini de taşıyan bu maçta Galatasaray'ı Beşiktaş ve Trabzonsporlu taraftarlar da desteklemişti. Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçı Galatasaray 2-0 kazandı.
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60 MİLYON BİZİ İZLİYOR
Derbinin önemini gösteren bir kare. 1999 yılında şu anda GS TV'nin başındaki isim olan Ali Kırca, Siyaset Meydanı'na derbiyi taşıyor.
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HAYAL GİBİ
Şu an yaratılan gerilim ortamını düşününce ne kadar bizlere uzak görünen bir davranış...
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SON GALİBİYET MANŞETİ
Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi son olarak 22 Aralık 1999 yılında yenmişti. İşte bu görüntü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiği son maçın manşeti olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. (Sporx)