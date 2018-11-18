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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol 15 dakikalık yemeğe çılgın rakam! Cristiano Ronaldo bakın ne yaptı...
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Futbol
Foto: AJANSLAR
18 Kasım 2018 - 14:12,

15 dakikalık yemeğe çılgın rakam! Cristiano Ronaldo bakın ne yaptı...

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İngiltere'nin başkenti Londra'da ailesiyle birlikte 15 dakika kaldıkları ünlü bir restoranda yemek yedi.

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İşte Ronaldo'nun 15 dakikalık yemek için harcadığı para...

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Futbol kariyerine İtalya'nın Juventus takımında devam eden Cristiano Ronaldo ve ailesi Londra'da gittikleri deniz ürünleriyle ünlü bir restoranda 15 dakika kalıp 31 bin euro (190 bin TL) hesap bıraktı.

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Royal Opera House'da La Bayadera'yı da izleyen Cristiano Ronaldo ile çocuklarının annesi Georgina Rodriguez buradan mutlu bir biçimde ayrıldı.

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'RÜYALARIM GERÇEK OLDU'

Çocukluğundan bu yana bale tutkunu olan Georgina, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Vatandaşım Marianela'nın elinden çıkmış Bayadere'yi seyrederken harika bir akşam geçirdim. Rüyalarım gerçek oldu, teşekkür ederim aşkım" yazdı.

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Operadan sonra Cristano Jr.'ı da yanlarına alan çift, Hotel Bulgari'ye geçti. Londra'nın Knightsbridge bölgesindeki otelde bir gecenin bedeli 10 bin euro'yu geçiyor.

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Geçtiğimiz günlerde ise 33 yaşındaki Portekizli yıldızın bir yıl önce evlenme teklif ettiği Georgina Rodriguez ile nişanlandığı iddia edilmişti. (Posta)

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