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Futbol

Fenerbahçe'de büyük tepki! Hasan Ali ve İsmail Köybaşı...

Ligin 19. haftasında dev heyecan... Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin maç öncesinde ilk 11'i açıklandığında Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın ilk 11'de forma giyeceği belli olunca sosyal medya yıkıldı. Öte yandan önemli bir gol pozisyonundan faydalanamayan sarı-lacivertlilere tepkiler çığ gibiydi.

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Ligin 19. haftasında dev heyecan sona erdi... Trabzonspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe'nin maç öncesinde ilk 11'i açıklandığında Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın ilk 11'de forma giyeceği belli olunca sosyal medya yıkıldı.

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Fenerbahçe'de Hasan Ali'nin ön liberoda ilk 11'de maça başlaması Valbuena'nın yedek kalmasına Twitter'dan taraftarlar adeta isyan etti.

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Hasan Ali Kaldırım Twitter gündeminde ilk sırada yer aldı. İşte taraftarların o isyanları:

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