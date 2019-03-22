11.800 liraya maç!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ülker Stadı’nda 14 Nisan’da oynanacak Galatasaray derbisi için de arzu eden taraftarlara yönelik 11 bin 800 TL’lik özel paket satışa çıktı.
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Ekonomik açıdan zor günler geçiren ve UEFA’nın Mali Kriterlerine takılmamak için çalışmalar yürüten Fenerbahçe, ‘Futbol Ağırlama Paketleri’ ile kısa ve orta vadede kaynak yaratmanın peşinde.
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Sezon başında start alan ‘Fenerbahçe Futbol Ağırlama Paketleri’nin fiyatı, Spor Toto Süper Lig’de 14 Nisan’da oynanacak olan Galatasaray derbisinde rekor seviyeye çıktı.
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Hostesten kokteyle her şey var
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre içerisinde futbolcularla fotoğraf çekimi gibi maddelerin bulunduğu paket, 11 bin 800 liraya satışa çıkarıldı. Paketin içinde İstanbul içi şoförlü özel araç ile transfer, özel hostes, karşılama kokteyli & sıcak içecekler, açık büfe yemek, Fenerbahçe Dergisi, imzalı forma, maç topu, teknik direktörden şahsa özel e-posta, Passolig işlemleri, scoreboardda 10 saniyelik görsel yayınlanması, futbolcular ile stada gelişlerinde fotoğraf çekme imkanı, iki yönetim kurulu üyesi ile maç günü Lounge’da yemek bulunuyor.
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2014-2015’te G.Saray yapmıştı
Paketi alanlar ayrıca, teknik kadronun da onayı halinde Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret edecek. Sarı lacivertli kulüp aslında sezon başından bu yana ağırlama paketleri sunmakta. En düşüğü‘gold’ olarak satılan ağırlama paketlerinin bir üst paketi ‘platin’, en üst seçenek ise ‘premium’... F.Bahçe’nin ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray’ın bu sezon benzer bir satışı yok ancak sarı kırmızılılar 2014- 2015 sezonu Şampiyonlar Ligi maçları için 2400 TL’den özel ağırlama paketleri satmıştı.
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Fenerbahçe'de milli maç arasından sonra oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor...