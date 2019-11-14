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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14 Kasım 2019 - 07:32,

1 dakika bile oynamamıştı, Tolga Ciğerci için flaş karar! Fenerbahçe...

Fenerbahçe iç transferde atağa kalktı, sezon ortası 2020-2021 planları ortaya çıktı.

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Sözleşme yapılacak isimler listesinde büyük sürprizler var...

2

Geçtiğimiz günlerde Faslı futbolcu Nabil Dirar’ın sözleşmesini 2 yıl uzatan Fenerbahçe yönetimi, dört futbolcuyla daha masaya oturmaya hazırlanıyor.

3

Sarı lacivertliler, ilk olarak Ozan’la masaya oturulacak.

4

Bu sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan genç oyuncunun menajeri Fali Ramadani, yarın İstanbul’a gelerek yöneticilerle görüşecek.

5

Ozan Tufan yeni sözleşme fikrine sıcak bakıyor.

6

Takımın bekleri Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla'nın da sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

7

Bu iki isimle de anlaşma zemini aranacak.

8

Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra Victor Moses, Mehmet Ekici kaptan Emre Belözoğlu ve kaleci Erten Ersu’nun da sözleşmeleri Haziran 2020’de sona erecek.

9KAPTANIN KARARINA BAĞLI

KAPTANIN KARARINA BAĞLI

Emre Belözoğlu’nun durumu, oyuncunun futbola devam edip etmeme kararına bağlı.

10

Oynamadığı karşılaşmalarda yokluğu hissedilen Belözoğlu'nun bir yıl daha sarı lacivertlilerde kalması sürpriz olmayacak.

111 DAKİKA DAHİ OYNAMAMIŞTI, TAKIMIN GÖZDESİ OLDU

1 DAKİKA DAHİ OYNAMAMIŞTI, TAKIMIN GÖZDESİ OLDU

Fenerbahçe'den büyük sürpriz ise Tolga Ciğerci.

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Galatasaray'dan bonservissiz transfer edilen ve ilk sezon sakatlığı nedeniyle hiç süre alamayan Tolga, Ersun Yanal'ın gözüne girdi.

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Tolga da kesin sözleşme uzatma kararı verilen dört isimden biri.

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