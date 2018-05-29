Galatatasaray'a Yunan kaleci! Terim istedi...
Muslera’yı alternatifsiz bırakmak istemeyen G.Saray’ın gündemine Türk kökenli Yunan kaleci Paschalakis geldi.
Cimbom'da yedek kaleciler Carrasso ve Eray İşcan’ın sözleşmeleri sona erdi. Fatih Terim, 3 kulvarda yarışacak takımda Muslera’yı alternatifsiz bırakmak istemiyor.
Gündeme gelen isim PAOK’un file bekçisi Alexandros Paschalakis. Yunan ekibi, 28 yaşındaki deneyimli eldiven için 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
PAOK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Alex, Bolu’nun efsane başkanı Kamil Bilgihan’ın kızı olan Nurcihan Bilgihan ile Yunan eşi Niko Paschalakis’in oğlu… 2007 yılında İstanbul’da Sarı-Kırmızılı takımla idmanlara çıkan Alex’in, yabancı sayısındaki fazlalık sebebiyle lisansı çıkarılamamıştı. (Akşam)
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