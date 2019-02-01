Galatasay sezon sonu için anlaşmaya vardı! 9 milyon euro...
Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve transferde adı sürekli sarı kırmızılı takımdan ayrılacak futbolcular arasında geçen Belhanda hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Ali Naci Küçük / Spor Arena
Sarı kırmızılı kulübün, devre arası transfer döneminde de Belhanda'yı isteyen Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımıyla sezon sonu için el sıkıştı.
Galatasaray, 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda transferi için Al İttihad kulübüyle anlaşmaya vardı.
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