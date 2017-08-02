Galatasaraylıları kahreden sözler! Bruma...

Galatasaray’dan bonuslarla birlikte 15 milyon euro bonservis bedeline RB Leipzig’e transfer olan Bruma kısa sürede hocasından tam puan aldı.

Geçen sezon Bundesliga’da dikkat çekici bir performan sergileyen RB Leipzig’in katıldığı Emirates Cup’ta sahne alan Bruma, teknik direktörü Ralph Hasenhüttl’un beğenisini kazandı.

RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Bruma’dan etkilendiğini söyledi ve ”Bruma teke tek pozisyonlardaki becerileriyle bizim için maçlarda kilit rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

”SOL KANATTA FIRTINA GİBİ…”

Ralph Hasenhüttl Bruma ile ilgili ”Sol kanatta harika oynuyor. Durdurulması zor bir fırtına gibi. Bizi daha iyi yapıyor” şeklinde konuştu.

Alman basını da bu sezon Bruma’nın RB Leipzig adına çok önemli bir rol oynayacağını haberlerinde sık sık belirtiyor. (Sporx)