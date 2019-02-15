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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
15.02.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

Galatasaraylılar bunu konuşuyor! Ümit Karan...

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Galatasaraylılar bunu konuşuyor! Ümit Karan...

Rakip, Avrupa Kupaları’nın tecrübeli ekiplerinden Benfica olunca maçın zor geçeceği elbette belliydi.

Fatih Terim’in öğrencileri taraftarının da desteğini arkasına aldığı maçta yine de istekli ve etkiliydi. Ta ki 27. dakikada ceza sahasına gelen ters topa kadar. Marcao’nun eline çarpan top sonrası hakem beyaz noktaya gitti.

Salvio’nun vuruşu da filelere. Geriye düşen Aslan pes etmedi, Luyindama’nın kafa golü eşitliği getirdi. Temsilcimiz galibiyet golü için yüklenirken eksik yakalandığı 64. dakikada Seferovic’i durdurmadı, sahadan 2-1’lik sonuçla mağlup ayrıldı. Kabul etmek gerekir ki avantaj artık Benfica’da.

Aynı sonuç lazım

Ancak Portekizliler 2008 yılından iyi hatırlar ki bugüne kadar orada 8 maç yapan Türk takımları arasında tek kazanan Galatasaray’dı. Aslan’a şimdi tam da 11 yıl önce olduğu gibi turu geçmek için 2-0’lık bir zafer lazım. Gelecek hafta perşembe günü Aslan’ın tek bir hedefi olacak, turu geçecek sonucu alıp, Avrupa’da son 16 takım arasına girmek.

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"İşimiz zor ama her şeyi deneyeceğiz"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica mağlubiyetinin ardından tur için umutlarını kaybetmediklerini ve savaşacaklarını söyledi. Terim, ayrıca UEFA’nın bu turda VAR’ı uygulamaması hakkında ise "UEFA, kupasına üvey evlatlık yapıyor. Diğer yanda VAR var, burada yok" yorumunu yaptı.
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