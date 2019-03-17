Galatasaraylı yıldızın sözleşmesi 1 yıl uzadı...
Galatasaray'ın Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olduğu maça, 11'de başlayan Donk'un sözleşmesi otomatik olarak uzadı.
Bursa deplasmanında 21'inci maçına çıkan Ryan Donk'un, sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzadı.
1 milyon 900 bin euro garanti ücret alan 32 yaşındaki futbolcu bir yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.
Galatasaray'ın resmi sitesinden Donk'un 2018-2019 sezonu için imzaladığı sözleşme ile ilgili yaptığı bildiride, "2018-2019 futbol sezonunda futbolcu 21 TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında oynar ise sözleşme bir sezon için kendiliğinden uzayacaktır." ifadesi yer aldı.
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