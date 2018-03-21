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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
dha
21.03.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

Galatasaraylı taraftardan bilet koleksiyonu! Guinness Rekorlar Kitabı...

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Galatasaraylı taraftardan bilet koleksiyonu! Guinness Rekorlar Kitabı...

Ramazan Yalçın, Galatasaray Futbol Takımı’nın Avrupa’da yaptığı maçların biletlerini toplama amacıyla çıktığı yolda bugün bin 250 farklı maçın biletine ulaşmış bir koleksiyoner. Yalçın’ın hedefi, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından kendisine bilet ulaştıran tüm taraftarların ortak çalışması olarak baktığı koleksiyonunu 1905 rakamına ulaştırmak ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARININ BİLETLERİNİN TAMAMI KOLEKSİYONDA

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı 104 maçın biletini tamamlayan, Avrupa kupalarındaki maçların biletlerini büyük ölçüde koleksiyonuna katan Yalçın, takımının ülke içinde yaptığı birçok maçın biletine de sahip. UEFA Kupası’nın kazanıldığı Galatasaray-Arsenal maçının biletinden, Drogba imzalı Galatasaray-Chelsea maçı biletine kadar birçok biletin olduğu koleksiyonun en eski parçası ise 1950 yılında oynanan Galatasaray-Sunderland maçına ait.

"BİLET GÖNDERENLER ARASINDA FENERBAHÇELİ DE VAR BEŞİKTAŞLI DA"

Futbol tutkusuna 1996 yılından bu yana biriktirdiği biletler ile farklı bir boyut kazandıran Yalçın, Doğan Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada bu işe ilk olarak Galatasaray’ın Avrupa Kupalarında yaptığı maçların biletlerini toplamak için başladığını söylüyor. Türk Telekom Stadı’nın açılmasıyla Galatasaray Futbol Takımı’nın tüm maç biletlerini bulmak için harekete geçen Yalçın’a Türkiye ve dünya genelinden birçok farklı takımın taraftarı da destek vermiş. Yalçın, koleksiyonun oluşmasında Fenerbahçelisinden Beşiktaşlısına, yurtdışından yaşayan vatandaşlardan üst düzey yöneticilere, basın mensuplarına kadar birçok kişinin katkısının olduğunu belirtiyor.

"KAPI KAPI DOLAŞIP BİLET ARIYORDUM"

1996’da İstanbul’a yerleşen Yalçın, ilk başta kendi gittiği maçların biletlerini biriktirmeye başlamış. Türk Telekom Stadı’nın açılmasıyla takımına ait tüm biletleri bulmak için harekete geçen Yalçın, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu sürecin hızlandığını ve insanların, dünyanın her yerinden kendisine bilet göndermeye başladığını söylüyor. "Türk Telekom’da kapı kapı bilet aradığım günler oldu" diyen Yalçın, şu anda bin 250 farklı maçın biletine ulaşmış durumda ve bu maçların farklı tribünlere ait biletleriyle beraber 10 bine yakın parçayı koleksiyonunda bulunduruyor.

TARİHİ KOLEKSİYONUN EN ESKİ BİLETİ 1950 YILINA AİT

Koleksiyondaki en eski biletin Galatasaray-Sunderland maçına ait olduğunu dile getiren Yalçın, "1950 yılına ait olan bu bilet bir taraftarımızın dedesine ait. Burada 1950-2018 yılları arasına ait yüzlerce bilet var. Bu belki de bir ilk. Amacım, ’bir futbol takımına ait en fazla maç bileti toplayan taraftar’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek. 1905 bilete ulaşıp bu başvuruyu yapmak istiyorum. Daha önce böyle bir deneme olmamış, bu açıdan bir ilki gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

"EN ANLAMLISI 5-0’LIK NEUCHATEL XAMAX MAÇI"

Koleksiyondaki tüm biletlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Yalçın, kendisi için ’en anlamlı’ olanı seçerken ise oldukça zorlanıyor. 2000 yılında UEFA Kupasının kazanıldığı Galatasaray-Arsenal maçının her Galatasaray taraftarı gibi kendisi için de çok ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Yalçın, "Ancak Neuchatel Xamax’ı 5-0 yendiğimiz maçın biletinin yeri bir başka. O dönemde biletlerin üzerinde bir şey yazmazmış, insanlar biletlerin üzerlerine notlar alırmış. Mesela bendeki biletin arkasında ’zaferlerin zaferi’ yazıyor, bu çok anlamlı" diye konuştu.

"BURADA BİR TARİH YATIYOR VE BU TARİH MÜZEDE SERGİLENMELİ"

Guinness’e başvurunun dışında Yalçın’ın koleksiyonu ile ilgili iki hedefi daha var. İlk olarak koleksiyonun Galatasaray Müzesi’nde sergilenmesini çok istediğini belirten Yalçın, "İnsanların oraya gidip bu biletleri görmesi ve anılarının canlanması bizim en büyük hayalimizdi. Çünkü burada bir tarih yatıyor" diyor ve bu konuda kulüpten de destek bekliyor.

Yalçın’ın ikinci hedefi ise Galatasaray tarihinin yer alacağı bir kitap oluşturmak. Kitabın her sayfasına bir bileti, altına da o maçın kadrolarını yerleştirmeyi planlayan Yalçın, sayfaların arkasını ise insanların o maça dair anılarını yazması için boş bırakmak istiyor.

"FARKLI RENKLERE GÖNÜL VERMİŞ İNSANLAR UMARIM YİNE KOL KOLA MAÇ İZLER"

Futbolun farklı yönlerinden zevk alınabileceğini göstermek adına bu koleksiyonu oluşturduğunu söyleyen Yalçın son olarak ise taraftarlara şu mesajı verdi: "70’li, 80’li yıllarda insanlar yan yana oturup maç izliyordu. Orada atılan gollerden, futboldan zevk alınıyordu. Şimdi ise işin içine maddiyat girdi ve futboldan alınan zevk azalmaya başladı. Oysa önemli olan futbolun kendisinden ve farklı yönlerinden zevk almaya çalışmak. Ben de bunu yapmak istedim. Birçok insanı, taraftarı bir amaç etrafında toplamaya çalıştım. Mesela burada Galatasaray-Werder Bremen maçının bir bileti var ve o bilet bana Bir Fenerbahçe taraftarı tarafından gönderildi. Futbolun evrenselliği burada devreye giriyor. Herkesin desteklediği bir takım var ama bir amaç etrafında herkes bana destek oldu, olmaya da devam ediyor. Umarım geçmişte olduğu gibi farklı renklere gönül vermiş insanlar yine kol kola maç izler."

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