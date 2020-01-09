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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 08:43,Son Güncelleme:/

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

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Galatasaraylı Radamel Falcao'nun kıyafeti olay oldu

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, paylaşımıyla olay yarattı.

Galatasaray'ın golcü yıldızı Falcao bu kez kıyafetiyle gündem oldu. Kolombiyalı golcü sosyal medya hesabından eşi Lorelei Taron ile olan fotoğrafını paylaştı.

Falcao'nun eşiyle kombinlediği gömlek büyük ilgi çekti. Falcao'nun fotoğrafına sarı kırmızılı taraftarlar çok sayıda yorum bıraktı.

Radamel Falcao bitiriciliğini konuşturuyor;

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