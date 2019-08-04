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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
04.08.2019 - 00:12, Son Güncelleme:

Galatasaraylı oyuncudan Banega açıklaması! "İnanılmaz katkısı olacaktır"

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Galatasaraylı oyuncudan Banega açıklaması! "İnanılmaz katkısı olacaktır"

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda hazırlık maçında karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’u 2-1’lik skorla yendi. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcu Mariano, “Galatasaray’da oynuyorsanız hedef her zaman şampiyon olmaktır. Geçen sezon çok güzel bir sezon geçirdik. Güzel başarılar aldık. Bu sezona da iyi bir başlangıç yaptık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugünkü maç da gayet iyiydi. Şu anda Süper Kupa finaline odaklanarak, kupalar kazanmaya devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, “Sözleşmemin bitmesine 1 sene var. Benim tek amacım kalan 1 seneyi de Galatasaray’da tamamlamak” dedi.

“Tek amacım kalan 1 seneyi de Galatasaray’da tamamlamak”

Galatasaray’da bu sezon kalıp, kalmayacağının sorulması üzerine Mariano, “Sözleşmemin bitmesine 1 sene var. Böyle bir oyuncu varsa diğer kulüplerin de ilgi göstermesi normal, ilgiler olabilir. Ama benim tek amacım kalan 1 seneyi de Galatasaray’da tamamlamak. Ondan sonra ne olur, ne biter bilemiyorum. Ondan sonra kulüp ile oturup, konuşmamız gerekiyor” diye cevap verdi.

“Babel çok kaliteli bir oyuncu”

Yeni transfer Hollandalı futbolcu Ryan Babel hakkında da konuşan Brezilyalı futbolcu, “Babel çok kaliteli bir oyuncu. Bunu hemen kısa zamanda gösterdi. Onun kalitesine buradan alışık değilim. İspanya’da karşılıklı oynadık. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyordum. O yüzden kısa sürede adapte oldu. Bize çok yardımcı oluyor. Türk ligine de alışık. Mutlaka ligde de bize bir şeyler katacaktır” şeklinde konuştu.

Banega çok kaliteli bir oyuncu”

Sevilla’da forma giyen ve sarı-kırmızılıların transfer gündeminde olan Arjantinli futbolcu Ever Banega hakkında görüşlerinin sorulması üzerine 32 yaşındaki futbolcu, “Banega ile oynamak benim için ayrıcalıktı. İnsan olarak çok sevdiğim bir insan. Çok kaliteli bir oyuncu. Futbolda her şey olabilir. Galatasaray’a gelir burada mücadele edersek çok mutlu olurum. Mutlaka bize de inanılmaz katkısı olacaktır” dedi.

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