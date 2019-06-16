Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Transfer...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nimes'de forma giyen Umut Bozok, geçtiğimiz haftalarda Canal Plus'te katıldığı J+1 programında yaptığı açıklamayla yeni sezonda başka bir takımda forma giymek istediğini söylemişti.
Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan 22 yaşındaki Türk golcünün bu sözlerinin ardından Sarı Kırmızılı taraftarlar oyuncuyu Cim Bom'a transfer olması için mesaj yağmuruna tutmuştu.
Fransız basını ise geçtiğimiz sezon Nimes formasıyla çıktığı 27 maçta yalnızca 2 gol ve 4 asist kaydedebilen Umut'un çok kısa bir süre içerisinde yeni takımıyla sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Ülkede yayım yapan Ouest-France gazetesinin haberine göre Umut, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient ile 3+1 yılık anlaşma sağladı. Nimes'e ödenecek bonservis bedelinin ise 4 milyon euro olacağı öğrenildi.
Bir sezonluk aranın ardından yeniden ikinci ligde forma giyecek olan Umut, 2017/18 sezonunda Ligue 2'de gol krallığı yaşamış ve Nimes'in Ligue 1'e çıkmasında en büyük pay sahibi olmuştu.
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