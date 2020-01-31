Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye 6 ay kafa izni | Transfer Haberleri

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray'ın bundan tam 1 yıl önce 31 Ocak 2019’da ‘şampiyonluk transferi’ olarak Kasımpaşa’dan 13 milyon Euro’ya (yaklaşık 85.8 milyon TL) aldığı Mbaye Diagne resmen ortada kaldı... Senegalli santrforu sezon başında 1 yıllığına kiralayan ancak 21 Kasım’da süresiz kadro dışı bırakan Club Brugge yönetimi, bu kararından geri adım atmadığı gibi, futbolcuyu antrenmana dahi almamak için elinden geleni yapıyor. Bu karar nedeniyle Belçika kulübünde antrenman yapma şansı kalmayan Diagne’nin 1 ay önce izin alarak ülkesi Senegal’e gittiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, Club Brugge ile bağlarını koparamadığı için şu an itibarıyla Galatasaray’a geri dönme şansı da bulunmuyor.

Club Brugge sözleşmeye uymuyor

Belçika ekibi, teknik direktör Philippe Clement ile tartıştığı için kadro dışı bıraktığı Diagne’yi G.Saray’a geri vermek isterken, iki kulüp anlaşma sağlayamamıştı. Futbolcuyu bir yıl için 3 milyon 350 bin Euro’ya kiralayan ve bu paranın yarısını ödeyen Brugge, kalan bölümü ödemeyi reddetmişti. G.Saray ise, “Sözleşmeye uyup bir yıllık parayı ödeyin” cevabını vermişti. Brugge’ün uzlaşmaya yanaşmaması nedeniyle ortada kalan Diagne ile ilgili bir başka tehlike daha var... Belçika ekibi, Senegalli’ye 5 ay daha izin verdi. Dolayısıyla Brugge ile bir anlaşma sağlanamazsa G.Saray’ın 13 milyon Euro yatırım yaptığı Mbaye Diagne sezon sonuna kadar tek maça çıkamayacak. Böyle bir durumda da hem değeri düşecek hem de G.Saray’ın ‘satıp para kazanma’ planı tehlikeye girecek. Bonservis olarak 13 milyon Euro (85.8) ödeyen G.Saray, Diagne’ye de 4.5 yıl için 10 milyon 650 bin Euro (70.3 milyon TL) garanti para vermeyi taahhüt etmişti.

Monaco ile Belhanda pazarlığı

Galatasaray Kulübü ile Fransız ekibi Monaco arasında Belhanda’nın transferi için görüşme gerçekleşti. Fransız basınında yer alan haberler göre; Monaco Kulübü, Faslı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Sarı kırmızılıların kapısını çalan Fransızlar, “Belhanda’nın maaşını yarı yarıya ödelim” önerisinde bulundu. Galatasaray’lı yöneticiler ile tecrübeli futbolcunun maaşının büyük kısmının Monaco tarafından ödenmesini istiyor. Galatasaray ile Monaco yönetimi arasında yapılacak son görüşmede eğer maaş konusunda uzlaşılmaya varılamazsa, Fransızların transferi askıya alacağı belirtildi. Öte yandan kiralık oynadığı Aslan’da kadro dışı kalan Nzonzi, İstanbul’dan ayrılarak Paris’e gitti. Fransız futbolcunun 1. Lig takımlarından Rennes’le anlaşması bekleniyor.

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