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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.05.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Galatasaraylı Marcao: "Daha işimiz bitmedi"

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Galatasaraylı Marcao: "Daha işimiz bitmedi"

Galatasaray’ın Beşiktaşı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturduğu karşılaşmadan sonra konuşan Brezilyalı futbolcu Marcao, "Daha işimiz bitmedi. Önümüzde üç tane final maçımız var" dedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Sarı-kırmızılı oyuncu, şunları söyledi;

"Sözlerime doktorlarımıza ve sağlık ekibimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Biliyorsunuz bir sakatlık yaşadım. Normalde daha uzun sürede dönmem gerekiyordu ama harika bir tedavi gördüm. Beni bu maça yetiştirdiler, bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Üç puan kazanmamız gereken, kendi sahamızda oynadığımız bir maçtı. Taraftarlarımızın önünde oynuyorduk ve lider olmak istiyorduk. Bu yüzden çok mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Ama daha işimiz bitmedi. Önümüzde üç tane final maçımız var. O yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Şu anda en iyi şekilde dinlenmemiz ve haftaya oynayacağımız Rizespor maçına hazırlanmamız gerekiyor.

Galatasaray çok büyük bir camia ve çok iyi bir takım. Bu yüzden savunmasının da çok iyi olması gerekiyor. Biz de defanstaki arkadaşlarımızla beraber fedakarlık yapılması gerekiyorsa fedakarlık yapıyoruz. En iyi şekilde takımımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlerideki arkadaşlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Bugün de elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Belki maçın sonunda topun kontrolünü rakibimize bırakmış olabiliriz ama maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan bir defansif anlayış vardı."

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