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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Galatasaraylı çocuğun hırkası bilerek mi ters giydirildi? Fenerbahçe'den açıklama
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Futbol
İHA
15.05.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Galatasaraylı çocuğun hırkası bilerek mi ters giydirildi? Fenerbahçe'den açıklama

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Galatasaraylı çocuğun hırkası bilerek mi ters giydirildi? Fenerbahçe'den açıklama

Fenerbahçe Kulübü, bugün sosyal medyada Galatasaraylı bir çocuğun sarı-kırmızılı hırkasının ters giydirilmesi hakkında açıklama yaptı. Kulüp, konunun kendileriyle ilgili olmadığını belirtirken, "Bugüne kadar binlerce çocuğumuz stadımızdan mutlu ayrılmıştır. Kapılarımız bütün miniklerimize sonuna kadar açıktır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medyaya yansıyan bir konuyla ilgili olarak resmi siteden açıklama yaptı. Açıklamada, bugüne kadar stadı gezen diğer takım taraftarı olan çocukların da fotoğraflarına yer verildi.

Sosyal medyada Galatasaray hırkası giyen bir çocuğun, hırkasının ters giydirilmiş bir fotoğrafının yayınlanması sonucunda, bunun kulüp tarafından yaptırıldığı iddia edilirken, sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar Fenerbahçe için özeldir

Bugün sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan suni gündem üzerine bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.
Kulübümüz tarafından gerçekleştirilen stat ve müze turuna katılan bir çocuğumuzun fotoğrafı üzerinden yanlış bir algı oluşturulmaktadır.

Uzun süredir gerçekleştirdiğimiz stat ve müze turlarında birçok takım taraftarları çocuğumuz rahatlıkla ve mutlulukta geziye katılmakta, Fenerbahçemiz ile tanışmakta, tarihimizle buluşturulmaktadır. Bugüne kadar stadımızı gezen binlerce çocuğumuz hiçbir engel ve sorunla karşılaşmadan stadımızdan mutlulukla ayrılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, hangi takımı tutarsa tutsun, tüm çocuklarımız bizim çok özel ve önemlidir; çocukların yer aldığı her konu ve organizasyon da en hassas noktamızdır.

Bu noktada Galatasaraylı çocuğumuzun yaşadığı söylenen 'kıyafetini ters giydirme' konusunun kulübümüz ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır.
Ancak söz konusu turlarda bu tip olayların bir daha yaşanmaması için kulübümüz dışında turlarda görev alan üçüncü parti yetkili ve ilgililere de gerekli uyarılar yapılacaktır.

Kapılarımız hangi takımın taraftarı olduklarından bağımsız olarak tüm miniklerimize her zaman sonuna kadar açıktır."

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Nereden nereye Şaşırtan değişim...
Nereden nereye! Şaşırtan değişim...

İşte paylaşılan kareler:

Galatasaraylı çocuğun hırkası bilerek mi ters giydirildi Fenerbahçeden açıklama

Galatasaraylı çocuğun hırkası bilerek mi ters giydirildi Fenerbahçeden açıklama

Galatasaraylı çocuğun hırkası bilerek mi ters giydirildi Fenerbahçeden açıklama

Galatasaraylı çocuğun hırkası bilerek mi ters giydirildi Fenerbahçeden açıklama

 

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