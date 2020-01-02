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GeriFutbol Galatasaraylı Celil Yüksel, sezon sonuna kadar Adanaspor'da | Transfer haberleri
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Haber Giriş: 02.01.2020 - 18:41,Son Güncelleme:/

Galatasaraylı Celil Yüksel, sezon sonuna kadar Adanaspor'da | Transfer haberleri

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Galatasaraylı Celil Yüksel, sezon sonuna kadar Adanaspor'da | Transfer haberleri

Galatasaray'ın U21 takımında forma giyen Celil Yüksel, TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sezon sonuna kadar kiralandı.

Galatasaray'da Ocak ayı operasyonu sürüyor. Marcelo Saracchi transferini bitiren sarı-kırmızılılarda genç oyuncu Celil Yüksel için ayrılık kararı çıktı.

Galatasaray, Asist Analiz'in haberine göre; Celil Yüksel'i TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'a sezon sonuna kadar kiraladı.

Sezon başında Galatasaray'da sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon altyapıda 6 maça çıktı ve 1 gol attı.

Adanaspor, 2019-2020 sezonun ilk devresini topladığı 12 puanla 17. sırada tamamlayabildi.

Galatasaraylı Celil Yüksel, sezon sonuna kadar Adanasporda | Transfer haberleri

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