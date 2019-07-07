Galatasaray'la söz kesen Yusuf'a Kasımpaşa talip oldu
Galatasaray’da transferi askıya alınan Yusuf Erdoğan’a Kasımpaşa talip oldu.
Sarı kırmızılıların her konuda anlaşmaya vardığı Yusuf, resmi imza atmamış olmasına rağmen Galatasaray’ın yeni sezon formasıyla fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşınca transferi dondurulmuştu.
Bursaspor’dan alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı feshederek bonservisini alan Yusuf Erdoğan’ın durumu önümüzdeki hafta içinde netleşecek. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçen sezon 27 maçta 2 gol, 2 asist üretti.
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