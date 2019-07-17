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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.07.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yurt dışı kamp kadrosu açıklandı

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Galatasaray'ın yurt dışı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışında yapacağı kampın kadrosu belli oldu.

Bugün saat 11.00’de Almanya’nın Münih kentine hareket edecek olan sarı kırmızılı kafile uçak yolculuğunun ardından karayoluyla Avusturya’nın Seefeld kasabasına geçecek, 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını Tirol bölgesinde sürdürecek Galatasaray burada iki Almanya Bundesliga takımı ile hazırlık maçı yapacak. Sarı kırmızılılar 19 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da Leipzig ve 25 Temmuz Perşembe TSİ 20.00'de Augsburg ile karşılaşacak.

Sarı kırmızılılarda, Konstantinos Mitroglou, Martin Linnes, Ömer Bayram, Ryan Babel ve Ryan Donk, kafileye yurt dışında katılacakken, milli takım kampları için uluslararası turnuvalarda mücadele eden Uruguaylı Fernando Muslera ve Faslı Younes Belhanda izinli durumda yer alıyor.

Ülkelerini 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde temsil edecek olan Senegalli Mbaye Diagne ve Cezayirli Sofiane Feghouli ise kamp kadrosunda yer almıyor.

Galatasaray’ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

Adem Büyük, Ahmet Çalık, Ali Yavuz Kol, Atalay Babacan, Batuhan Şen, Berk Balaban, Emre Taşdemir, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, İsmail Çipe, James Ozornwafor, Jimmy Durmaz, Marcos Teixeira, Mariano Ferreira, Metehan Mertöz, Mirza Cihan, Mustafa Kapı, Selçuk İnan, Şener Özbayraklı, Yunus Akgün, Yuto Nagatomo.

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