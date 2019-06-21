Galatasaray'ın yıldızı Marcao'ya Serie A'dan talip var | Son dakika transfer haberleri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGalatasaray'ın yıldızı Marcao'ya Serie A'dan talip var | Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol Galatasaray'ın yıldızı Marcao'ya Serie A'dan talip var | Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
21.06.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yıldızı Marcao'ya Serie A'dan talip var | Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Galatasaray'ın yıldızı Marcao'ya Serie A'dan talip var | Son dakika transfer haberleri

Portekiz'in Chaves takımından transfer edilen ve gösterdiği performansla Fatih Terim'in vazgeçilmezi olan Marcao'u İtalya Serie A ekibi Atalanta istiyor.

Çizme ekibi, transfer listesinin 1 numarasında yer alan Marcao için Sarı-Kırmızılılar’ın kapısını 10 milyon Euro’luk teklifle çalmaya hazırlanıyor. Galatasaray ise oyuncuyu 15 milyon Euro'nun altında bırakmak istemiyor.

Portekiz Ligi’nde geçen sezon küme düşen Chaves’ten 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Marcao, sergilediği futbolla kısa süre içerisinde Avrupa'yı peşine taktı. Galatasaray’a kısa sürede uyum sağlayan ve Luyindama ile birlikte takımın vazgeçilmezleri arasına giren Marcao'ya ilk ciddi teklif Serie A ekiplerinden Atalanta'dan geliyor.

Uzun zamandır takipteler

Atalanta'nın transfer komitesi, transfer listelerinde 1 numarada yer alan Brezilyalı stoperi uzun zamandır takip ediyor. Türk Telekom Stadı'nda 22 yaşındaki futbolcuyu canlı canlı takip eden Çizme ekibinin yöneticileri, Brezilyalı stoperin geriden oyun kurması, hamle zamanlaması ve hava hakimiyetindeki başarısına hayran kaldılar.

Galatasaray'ın beklentisi en az 15 milyon Euro

Brezilya basını, eylül ayından itibaren Marcao'nun milli takım kadrosunda olacağını iddia etmişti. Gelecek vaat eden savunma oyuncularının başında gelen Marcao için Galatasaray yönetiminin beklentisi 15 milyon Euro. Brezilyalı stoperin sol ayaklı olması ve geriden oyun kurabilmesi değerini daha da artırırken, Galatasaray Marcao'ya sadece değerini bulması halinde transfer izni verecek.

4 milyon Euro eleştirilmişti...

Galatasaray scout ekibinin başında bulunan Emre Utkucan, Marcao'nun Galatasaray'a transfer olmasındaki 1 numaralı etken. 2014 yılında Galatasaray'da scout şefi olarak göreve başlayan Emre Utkucan, kulübün olanakları doğrultusunda yapılan genç transferlerde etkili oldu. Birçok oyuncuyu izleyen Utkucan ve ekibi, devre arasında yapılan Marcao-Luyindama ikilisinin kadroya katılmasına başrol oynadı. Marcao, performansıyla adeta parmak ısırttı. Brezilyalı oyuncu için 4 milyon euro ödenmesini eleştirenler, Marcao'nun başarılı çizgisiyle pişman oldu.

800 bin Euro kazanıyor

Devre arasında transfer olduğu Galatasaray’la kısa sürede iki kupa birden kazanarak çifte şampiyonluk yaşayan Marcao, Spor Toto Süper Lig'de 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Galatasaray'dan 800 bin Euro kazanan başarılı stoperin, 2021-2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ne yaptın Kolarov! Şaşırtan rakam...
Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
NBA Draftı’nda Pelicans, ilk sıradan Zion Williamson’ı seçti
Ramil Guliyev'den sezona hızlı başlangıç