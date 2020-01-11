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GeriFutbol Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi: "Muslera ve Bruma ile konuştum"
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Haber Giriş: 11.01.2020 - 20:21,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi: "Muslera ve Bruma ile konuştum"

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Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi: "Muslera ve Bruma ile konuştum"

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Saracchi'nin açıklamaları;

"Çok mutluyum. Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum. Adaptasyon süreci olacaktır ama bunu bir an önce atlatmak istiyorum. Takım içinde çok güzel arkadaşlık ortamı var. Herkes bana çok sıcak ve iyi davranıyor. İyi bir aile ortamı var. Bu da beni kendimi evimde gibi hissettiriyor. "

MUSLERA VE BRUMA İLE KONUŞTUM

"Bruma beraber oynadığım ve çok sevdiğim bir arkadaşım. Gelmeden önce kendisi ile Galatasaray, İstanbul, taraftarlar ve Türk insanlarının sıcakkanlılığını anlattı. Türk insanlarının Güney Amerikalı gibi olduğunu belirtip çok pozitif şeyler söyledi. Galatasaray'a gelmemde önemli pay sahibi oldu. Muslera da beni aradı ve şu anda Galatasaray'dayım."

BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİM

"Lig hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını izledim."

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