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GeriFutbol Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru: "Evime döndüm"
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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 18:16,Son Güncelleme:/

Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru: "Evime döndüm"

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Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru: "Evime döndüm"

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, resmi açıklamanın ardından sarı-kırmızılı kulübe döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Monaco'dan 6 aylığına kiraladığı Henry Onyekuru, resmi imzanın ardından açıklamalarda bulundu.

Transferinin gerçekleşmesinden ötürü mutlu olduğunu vurgulayan Onyekuru, "Bunu açıklamaktan çok mutluyum; evime döndüm. Sezonu en iyi şekilde bitirmek için elimden geleni yapmaya hazırım" dedi.

Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak geçiren Onyekuru, 44 maçta 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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