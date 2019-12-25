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Spor Arena
25.12.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

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Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Saracchi, Galatasaray'a transferini tamamlanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Takımın sol bek ve açık ihtiyacını karşılamak üzere anlaşmaya varılan Marcelo Saracchi, Uruguay, Arjantin ve Belçika'da forma giymiştir. Peki, Marcelo Saracchi kimdir ve hangi takımlarda oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Marcelo Saracchi, 23 Nisan 1998 tarihinde Uruguay'ın Paysandu kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Progreso de Paysandú ve Danubio FC takımlarında başlayan Marcelo Saracchi, River Plate takımına 2 milyon 100 bin Euro bedelle transfer oldu. 

Saracchi'nin 2018 yılında Leipzeig'e transferi ise 12 milyon Euro bedelle gerçekleşmiştir.

Sol ayağına hakim olan Uruguaylı futbolcu 1,72 boya sahiptir. 

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Galatasaray, Marcelo Sarracchinin transferini bedavaya bitirdi
Galatasaray, Marcelo Sarracchi'nin transferini bedavaya bitirdi!
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