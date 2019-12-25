Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Saracchi, 23 Nisan 1998 tarihinde Uruguay'ın Paysandu kentinde dünyaya geldi. Kariyerine Progreso de Paysandú ve Danubio FC takımlarında başlayan Marcelo Saracchi, River Plate takımına 2 milyon 100 bin Euro bedelle transfer oldu.

Saracchi'nin 2018 yılında Leipzeig'e transferi ise 12 milyon Euro bedelle gerçekleşmiştir.

Sol ayağına hakim olan Uruguaylı futbolcu 1,72 boya sahiptir.