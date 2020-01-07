Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi kimdir? Süper bir yetenek ama...

Galatasaray, Henry Onyekuru’nun ardından ikinci transferi Marcelo Saracchi’ye de kavuştu. Almanya’nın RB Leipzig Kulübü’nden 1.5 yıllığına bedelsiz olarak kiralanan Uruguaylı sol bek, dün İstanbul’da sözleşme imzaladı. Türkiye’de fazla tanınmayan Saracchi’nin tüm özelliklerini Alman futbolu uzmanı Orhan Uluca, dijital spor dergisi Spor Arena Plus’ın Ocak sayısında yazdı. İşte A’dan Z’ye Marcelo Saracchi...

23 NİSAN’DA DOĞDU

23 Nisan 1988’de Uruguay’ın Paysandu kentinde dünyaya geldi. 13 yaşında iken Uruguay’ın futbolcu yetiştirme fabrikası olarak bilinen kulübü FC Danubio tarafından keşfedildi. 17 yaşına kadar bu kulüpte oynadı. Genelde orta alanın solunda görev yaptı.

RB Leipzig 12 milyon Euro’ya almıştı

Uruguay’ın alt yaş milli takımlarının hepsinde oynadı. U20 Milli Takımı ile Güney Amerika şampiyonluğu yaşadı. 2017’de 2 milyon Euro’ya Arjantin’in kült kulüplerinden River Plate’e transfer oldu ve ilk sezonun sonunda 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı RB Leipzig’e geldi.

HIZIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

RB Leipzig onu, çapraz bağları kopan milli sol bek Marcel Halstenberg’in yerine aldı. Ralf Rangnick yönetimindeki Leipzig’de ilk günlerinde iyi maçlar çıkardı. 1.70 boyundaki oyuncu, özellikle hızıyla göz kamaştırıyordu. Üst düzey teknik ve hızın birleşimi coşkuyu da beraberinde getirdi.

SPRİNTLERİYLE ÜNLÜ

Sarachhi’nin en önemli özelliği hareketliliği. 90 dakika içerisinde her hücuma sprintler atıp katılım göstermesiyle ünlü. Hızı, tekniği ve maç boyunca yaptığı bindirmelerle her rakip için ciddi bir tehlike. Kısacası Saracchi, modern bir sol bek için gereken bütün özelliklere sahip.

Savunmada zaman zaman aksıyor

Saracchi'nin hızı ve maç boyunca yaptığı bindirmeler zaman zaman savunma zafiyetine yol açabiliyor. RB Leipzig’de iken en çok eleştirildiği konu bu idi. Alman ekibinin teknik direktörü Ralf Rangnick, bu yüzden kendisini 15. haftadan sonra yedek kulübesine gönderdi. KONTROLSÜZ GÜÇ

Rangnick’ten sonra gelen Julian Nagelsmann da Saracchi’ye fazla şans vermezken bunun sebebini şöyle açıkladı: “Takımdan ve taktik disiplinden bağımsız hareket ediyor. Agresif ve heyecanlı oluşu önemli ancak saha içerisinde kafanıza göre hareket edemezsiniz. Bu tarz takılacak olanlar serbest tarzda karda kaysın!”

İDEAL SiSTEMi 3-5-2

Geniş alanı kullanan Saracchi gibi bir bek oyuncunun en ideal olduğu yer üçlü savunmada kanat beki oynamak. Bu hem onun geri dönemediği alanların sorun yaratmamasına hem de hücuma iyi bir şekilde destek vermesine olanak sağlayacaktır.

DUYGU KONTROLÜ

Agresif, heyecanlı, coşkulu ve ortalamanın çok üzerinde bir hıza sahip hücumcu bek olan Saracchi için gereken tek şey taktiksel disiplin ve duygulara ket vurmak. Yaşlı Galatasaray kadrosuna üst düzey ve genç bir yeteneğin eklemlenmesi olumlu bir hamle olarak görülebilir.