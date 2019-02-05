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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.02.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama'ya ceza geliyor

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Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama'ya ceza geliyor

Sarı kırmızılı takımın transferin son saatlerinde Belçika kulübü Standart Liege'den kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu futbolcu hakkında Belçika polisi soruşturma başlattı.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinin kesinleşmesinin ardından veda etmek için Standart Liege'nin Anderlecht ile oynadığı karşılaşmaya gitmişti.

Karşılaşmanın bitiminin ardından sahaya inerek mikrofonu eline alıp tezahürat yapan yıldız futbolcu, Anderlecht taraftarına da el hareketi yaparak, küfürlü tezahüratta bulunmuştu.

Bu yaşananlarından ardından Liege polisi, Luyindama hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda yıldız Demokratik Kongolu oyuncuya 250 ila 5 bin Euro arasında para cezası ve 3 aydan 5 yıla kadar stadyuma giriş yasağı gelebileceği öğrenildi.

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