Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama'ya ceza geliyor
Sarı kırmızılı takımın transferin son saatlerinde Belçika kulübü Standart Liege'den kadrosuna kattığı Demokratik Kongolu futbolcu hakkında Belçika polisi soruşturma başlattı.
25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinin kesinleşmesinin ardından veda etmek için Standart Liege'nin Anderlecht ile oynadığı karşılaşmaya gitmişti.
Karşılaşmanın bitiminin ardından sahaya inerek mikrofonu eline alıp tezahürat yapan yıldız futbolcu, Anderlecht taraftarına da el hareketi yaparak, küfürlü tezahüratta bulunmuştu.
Bu yaşananlarından ardından Liege polisi, Luyindama hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda yıldız Demokratik Kongolu oyuncuya 250 ila 5 bin Euro arasında para cezası ve 3 aydan 5 yıla kadar stadyuma giriş yasağı gelebileceği öğrenildi.
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