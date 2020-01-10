Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika: "Buraya gelmeyi çok istiyordum"

Galatasaray'ın Altay'ı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçında 1 asist yapan Jesse Sekidika maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Jesse Sekidika'nın açıklamaları;

"Birçok teklif aldım ama bütün konsantrasyonum Galatasaray üzerineydi. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Tek isteğim buydu. Şu anda çok mutluyum.

"BURADA BAŞLANGIÇ"

Tabii ki forma rekabeti olacak. Son kararı hocamız verecek. Galatasaray büyük bir kulüp ve büyük hedefleri var. Bende bu hedeflere ulaşılması adına elimden geleni yapacağım. Bu daha bir başlangıç.

"FATİH HOCADAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Galatasaray'a gelmemdeki en büyük sebeplerden biri de Fatih hoca zaten. Çalıştığı oyuncuları çok iyi yerlere getirdi. Ben de genç bir oyuncuyum. Fatih hocayla beraber umarım çok iyi yerlere geleceğim. Ondan öğreneceğim çok şey var.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Taraftarlar gelmeden önce desteklerini açık şekilde gösterdiler. Bir an önce bu ilgiye karşılık vermek ve geri ödemek istiyorum. Onların karşısına çıkacağım ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum"