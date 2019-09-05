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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.09.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferi Florin'in sözleşmesinde sürpriz opsiyon

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Galatasaray'ın yeni transferi Florin'in sözleşmesinde sürpriz opsiyon

Galatasaray'ın yeni transferi Florin Andone'nin sözleşmesinde, geri çağırma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Brighton teknik direktörü Graham Potter, golcü oyuncuyu devre arasında geri çağırabileceğini söyledi.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray’ın Brighton'dan kiraladığı Florin Andone’nin sözleşmesinde, sürpriz bir madde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuyu İngiliz ekibinin teknik direktörü Graham Potter gündeme getirdi.

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Deneyimli teknik adam, “Andone’nin, Galatasaray’a kiralanması oyuncuya düzenli oynama fırsatı vereceğini düşünüyoruz. Bu konuda burada sıkıntı yaşamıştı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı elde edecek. Florin’in iyi bir sezon geçirmesini umut ediyoruz. Ocak ayında geri çağırma opsiyonumuz bulunuyor. Durumunu yakından takip edeceğiz” dedi.

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Andone'nin geçici transferi için kulübüyle anlaşmaya varıldığını belirtmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp yeni transferleri için Türk Telekom Stadyumu'nda toplu imza töreni düzenledi...

İşte Galatasaray'daki imza töreninin geniş özeti!Galatasaray'da başta Radamel Falcao olmak üzere yeni transferler için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenledi.
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Galatasarayın yeni transferi Florinin sözleşmesinde sürpriz opsiyon

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