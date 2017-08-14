Feghouli: "Şampiyonluk yaşamaya geldim"

Galatasaray'ın 5 yıllık anlaşma sağladığı Sofiane Feghouli, Sarı-Kırmızılı ekibin Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile oynayacağı lig maçı öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a imza atmak için uzun süredir beklediğini belirten Feghouli, "Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadyumu'na geldim; çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem... Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum" dedi.

Uzun bir konrat imzaladığını ifade eden Cezayirli yıldız oyuncu, "Buraya şampiyon olmak için geldim; şampiyonluk istiyorum. İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım; Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat... Umarım her şey istediğim gibi olur" şeklinde konuştu.



