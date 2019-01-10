Galatasaray'ın yeni transferi Emre Taşdemir kimdir? Hangi mevkide oynuyor?
Galatasaray'ın yeni transfer Emre Taşdemir futbolseverler tarafından sorgulanmaya başlayan isimler arasında yer almaya başladı. 23 yaşındaki genç oyuncunun hangi mevkide oynadığı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Emre Taşdemir kimdir?
Emre Taşdemir, 8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2007-09 yıllarında forma giydiği Şekerspor altyaspında adım attı. Ardından 2009-10 sezonunda Osmanlıspor'un altyapısında forma terleten Taşdemir, 2010-13 sezonunda ise Ankaragücü'nün altyaspında oynadı.
Ankaragücü ile profesyonel kariyerine başlayan Taşdemir, 2013-14 sezonunun ardından Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu.
Haziran 2015 tarihinde oynanan Bulgaristan maçında ilk kez millî takım formasını giymiştir. 23 yaşındaki futbolcu kariyer toplamında 97 maça çıkarken 9 gol attı, 9 asist yaptı.
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