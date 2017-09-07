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Galatasaray'ın yeni kalecisi Carrasso

Cenk Gönen'in gidişinin ardından yedek kaleci arayan Galatasaray, Cedric Carrasso'yu renklerine bağladı.

Ali Naci KÜÇÜK
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Yedek kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar aradığı file bekçisini buldu. 

Transfer sezonunda çok önemli takviyeler yapan Galatasaray, yedek kaleci transferini de gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılılar, Bordeaux ile yollarını ayıran Cedric Carrasso ile 2 yıllığına anlaştı. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci yarın sabah İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.

Cedric Carrasso, Galatasaray’dan yıllık 600 bin Euro kazanacak. 

 

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