Galatasaray'ın yeni forma sponsoru belli oldu
Galatasaray Kulübü, Terra Pizza ile forma sponsorluk anlaşması imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ile forma sponsorluğu için 1+1 yıllık anlaşma sağlandı.
Yapılan forma sponsorluğu anlaşmasının Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerliği olacağı, Avrupa kupası maçlarını ise kapsamadığı belirtildi.
Anlaşma karşılığında Galatasaray Kulübünün, ilk yıl için 18 milyon lira, ikinci yıl için ise 20 milyon lira olmak üzere, toplam 38 milyon lira net gelir elde edeceği kaydedildi.
Ayrıca, yapılacak kampanyalar ile ek gelirler sağlanacağı da aktarıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Spor Kulübü ile Türkiye'nin ilk zincir pizza restoranlarından Terra Pizza arasında forma sponsorluk anlaşması yapılacaktır.
İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Terra Pizza CEO’su Emre Kurtoğlu katılacaktır.
Sponsorluk anlaşması imza törenini takip etmek isteyen basın mensuplarının 24 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00’a kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini tamamlamaları rica olunur."
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